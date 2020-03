Lucero convoca a hacer un karaoke con ella en redes sociales

La cantante mexicana Lucero, ha convocado a sus miles de fans para que hoy, en punto de las 18:00 horas de conecten a Instagam y arranque con su #LuceroKaraoke, así lo anunció a través de su red social.

“Mi gente linda les cuento que quiero hacer para ustedes si no un acústico, porque no toco la guitarra, no toco el piano, como lo dije alguna vez, toque en Bellas Artes seis meses, pero, no me abrieron”, bromeó.

La idea de la intérprete de Electricidad, es que el público cante a todo pulmón y se olvide por un momento de la tensión que implica estar en cuarentena por el coronavirus.

“Pensaba poner un 'Lucero karaoke' y poner pistas de mis temas, de los que canto en mis shows y cantarla con ustedes, canciones que a mí me gustan y creo que a ustedes también, para que nos juntemos y nos encontremos aquí, no pueden faltar, estoy segura que la vamos a pasar juntos, todos, así, cada quien en su casa, les late”, terminó el mensaje con un guiño coqueto, mostrando que sin casi nada de maquillaje, luce espectacular.

Los fans pueden conectarse a través del #Lucerokaraoke y estar con “La novia de México”, quien en unas cuantas horas registro millón y medio de reproducciones de este video de 30 segundos.

No es la primera vez que la cantante da sorpresas, en días pasados le hizo una videollamada a Yuri, en donde se pusieron de acuerdo para grabar un dueto, que aparecerá en el próximo disco de la jarocha.