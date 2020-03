El LAFC no dejó irme al Barcelona: Carlos Vela

Luego de las especulaciones que rodearon a Carlos Vela y un posible traspaso al Barcelona, el mexicano confirmó que sí hubo una oferta por él, misma que estaba dispuesto a aceptar.

De acuerdo con el delantero, el equipo catalán le ofreció una estadía de corta duración, pero eso no truncó la ilusión que le provocaba jugar en el Camp Nou.

"El Barça planteó un escenario de cuatro meses en ese momento, y yo lo aceptaba porque era una oportunidad muy buena. No fue decir: 'Ah, quiero dos años y, si no, no voy'", atajó.

Sin embargo, según contó a la revista GQ el dos veces mundialista, su actual escuadra —Los Ángeles FC— le cerró la puerta al traspaso.

"No me dio facilidades el club LAFC para salir, aunque es entendible. Al final, buscan lo mejor para ellos y cada uno para sí mismo", expuso.

En el entendido de que está vinculado —al menos— hasta 2022 con el conjunto estadounidense, el Bombardero suavizó la situación y recalcó la alegría que manifestó al llegar a California.

"Lo intenté y no se dio, y no pasa nada porque estoy más que feliz aquí", concluyó.