Jacky Bracamontes, la peor vestida de la semana en La Voz US

Se trata nada más y nada menos que de la conductora Jacqueline Bracamontes o también conocida como Jacky Bracamontes, quien para la más reciente edición de la Voz US, lució un atuendo que no le favoreció, ¿el motivo? continúa leyendo para descubrirlo.

¿Te ha pasado que ves un look ganador en Pinterest y cuando lo pruebas en ti misma no queda como el de la foto? Esto es muy común y nos pasa a todas. Esto sucede debido a que hay prendas que no son para nuestro tipo de silueta y que puede que nos desfavorezca. En el caso de Jacky, esto fue lo que ocurrió y no hay nada de qué preocuparse, sino lo contrario; aprender de estos errores para lucir mejor la siguiente vez.

El look que Jacky Bracamontes eligió para las batallas de La Voz US consistió en una falda de lápiz color naranja, un top lencero color negro y unas zapatillas plateadas que combinó con unas cadenas doradas como accesorio. ¿Qué podría salir mal? Tal vez no mucho, es decir, todas las prendas son combinables y están en tendencia. Sin embargo, las fallas que encontramos son las siguientes.

1. El largo de la falda.

Si bien una falda lápiz será una de las piezas primordiales para esta temporada, debemos entender que cada una tiene un largo específico. Si eres bajita, una falda lápiz con un largo hasta arriba de las rodillas es lo ideal, si eres muy alta, entonces debajo de las rodillas será la opción. Si eres mediana, entonces justo en las rodillas es lo indicado. Jacky tiene una altura mediana, por lo tanto una falda tan larga solo le cortó altura.

2. El top lencero

Esta prenda noventera va increíble con una falda a lápiz; sin embargo el largo de la falda influyó mucho para que la cintura se viera recortada, por lo tanto aún se ve más pequeña. Lo ideal es combinarlo con algún tono claro para evitar las sombras y vernos con más volumen.

3. Los zapatos

Ok, todas somos amantes de las zapatillas y nos encanta empatarlas con nuestros atuendos. No obstante, debemos elegir aquellos que nos favorezcan. Unos stilettos son apropiados para llevar con faldas a lápiz, ya que le damos continuidad a las piernas y nos hacen ver más altas, sin embargo, si elegimos unas zapatillas con correa, lo único que hacemos es cortar más la altura y reducir de manera de efecto óptico lo largo de nuestras piernas.

Esperemos que con estos consejos, Jacky los tome en cuenta y pueda verse más guapa de lo que ya es.