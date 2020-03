Roban códigos de la GPU del Xbox Series X; los filtran en Internet

La compañía AMD señaló que un pirata informático obtuvo archivos de origen para algunas de sus GPU actuales y futuras, incluidos detalles sobre la Serie X de Xbox.

"En diciembre de 2019, nos contactó alguien que afirmó tener archivos de prueba relacionados con un subconjunto de nuestros actuales y futuros productos gráficos, algunos de los cuales se publicaron recientemente en línea, pero desde entonces han sido retirados", señaló un portavoz de AMD en un comunicado.

La firma AMD presentó múltiples avisos de eliminación a GitHub, propiedad de Microsoft, donde los repositorios alojaban el código fuente robado de la GPU Navi.

TorrentFreak informa que el código incluía detalles para las GPU Navi 10, Navi 21 y Arden de AMD, y los avisos de eliminación de GitHub dicen que incluía propiedad intelectual "robada de AMD".

Se cree que la GPU Arden de AMD es el nombre en clave de lo que se usa en la consola Xbox Series X de próxima generación de Microsoft. Algunos detalles previamente filtrados en diciembre sobre Arden, relacionados con los archivos de prueba que también se publicaron en GitHub.

El presunto hacker afirmó en una entrevista con TorrentFreak que "simplemente filtrará todo", si no puede vender la información. No está claro si el código fuente es parcial o si afectará la seguridad de las futuras GPU de AMD, pero la compañía no parece estar demasiado preocupada.

"Si bien somos conscientes de que el autor tiene archivos adicionales que no se han hecho públicos, creemos que la IP de gráficos robados no es fundamental para la competitividad o la seguridad de nuestros productos gráficos", dice AMD. "No tenemos conocimiento de que el autor posea ninguna otra IP de AMD".