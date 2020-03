Muere Josh Wallwork, miembro de la Ley y el Orden por COVID-19

La lamentable noticia la dio a conocer Abdul Qadir, amigo cercano a la familia de Wallwork, a través de Facebook.

“Con el permiso de la familia Wallwork y el corazón roto, anuncio el fallecimiento de Josh Wallwork por complicaciones de Covid-19. Hoy hizo la transición pacífica a la edad de 45 años. Eres amado por muchos. Como siempre decimos, hasta la próxima”.

Tras enterarse del fallecimiento de Josh Wallwork, Warren Leight, productor ejecutivo de La Ley y el Orden: UVE, lamentó el hecho y envió su “amor y oraciones” a las familia y amigos del actor.

“Muy malas noticias hoy. Uno de nuestros vestuaristas y un hombre hermoso, Josh Wallwork, falleció por complicaciones de Covid-19. El elenco y el equipo envían amor y oraciones a su familia y amigos. Estamos desconsolados”, escribió en su cuenta de Twitter.

Very sad news today. One of our costumers, and a beautiful man, Josh Wallwork, passed away from complications of Covd-19. Cast and crew send love and prayers to his family and friends. We are heartbroken. pic.twitter.com/T2yVxtKd3e

Como era de esperarse, las estrellas del programa, Mariska Hargitay y Ice-T, lamentaron el deceso de su compañero.

“Estamos desconsolados, No creo haberlo visto nunca sin una sonrisa en su rostro. Él trajo amor y amabilidad donde quiera que fuera. Siempre listo con una broma. Te extrañaremos Josh. Por siempre en nuestros corazones”, señaló Hargitay.

Heartbroken we are. I don’t think I ever saw him without a smile on his face. He brought love and kindness everywhere he went. Always ready with the joke. The SVU Corredor will never be the same.

We will miss you Josh. #ForeverInOurHearts https://t.co/ihoY9kxhCe