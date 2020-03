Futbol Picante y otros espacios de ESPN paran ante COVID-19

Ante la postergación de las principales ligas deportivas en Estados Unidos y otros como la Liga MX por el COVID-19, la cadena ESPN decidió ya no transmitir programas en vivo desde sus estudios en la Ciudad de México. Así que los espacios informativos y de análisis como Sportcenter, Futbol Picante, Calla y Escucha y AM no serán transmitidos hasta nuevo aviso.

El no contar con actividad deportiva de la NBA, MLB, MLS, Liga MX, PGA, Serie A, Champions League, Europa League, ha sido un duro golpe para esta cadena, que ha decidido no mantener sus programas informativos y de análisis al aire, ya que no tienen contenido suficiente para realizar una o más emisiones al día. Ante esta situación, ESPN ha decidido transmitir repeticiones de partidos antiguos de futbol, futbol americano, beisbol, basquetbol y hasta torneos de golf. Por eso en los últimos días se ha visto hasta en tres ocasiones en un mismo día, la final de la Champions League 2016-17 en la que el Real Madrid venció 4-1 a la Juventus, en Cardiff, para conseguir su Orejona número 12. El único programa que se está produciendo en vivo es Jorge Ramos y su Banda que se realiza bajo la producción de Edgardo Matei y se desarrolla en las casas de los conductores, haciendo la tarde más amena sin tener que ver repeticiones y más repeticiones.