Celebrarán el Día del Teatro en redes sociales

Celebrado desde 1961, cada 27 de marzo, el Día Mundial del Teatro ha significado un momento de reflexión sobre la importancia de este arte para la humanidad. Sin embargo, 2020 ha sido un año difícil para el sector cultural, sobre todo por la actual contingencia sanitaria que experimenta el planeta debido al COVID-19. Pese a esto, los amantes del teatro no pierden el ánimo y han preparado una serie de eventos y actividades digitales para que el público pueda disfrutar de este día desde la comodidad de su hogar.

Como cada año, se ha elegido un mensaje propiedad de una figura del teatro a nivel mundial. Para 2020, el discurso será el del dramaturgo pakistaní Shahid Mahmood Nadeem, cuyo texto se enfoca a ver al teatro como santuario y en regresar a las raíces humanas.

En lo que respecta a la escena nacional, miembros de la comunidad teatral se han unido y manifestado en redes sociales para el festejo de este día. Artistas como Karina Gidi, Gloria Aura, Paloma Cordero, Michelle Rodríguez, Alan Estrada, Pablo Perroni y Mariana Garza se pronunciaron al respecto.

Así, desde las 10:00 y hasta las 22:00 horas de hoy, con la etiqueta #ElTeatroSeCelebraEnCasa, se pretende organizar una serie de propuestas que puedan apreciarse tras el telón cibernético.

Los organizadores de la propuesta El teatro se celebra en casa, dieron a conocer en redes sociales el calendario de la celebración.

En primera instancia, a las 10:00 de la mañana, una entrevista a la actriz Karina Gidi inaugurará los festejos. A las 11, Tanya Cristina Gómez realizará una lectura del monólogo Hombre Blanco, el cual pertenece a la obra La herida y la flecha: Requiém para no olvidarte.

Durante el transcurso de este viernes, también se ofrecerá contenido como las conversaciones El teatro en tiempos de Instagram y Dos millennials haciendo cosas (El teatro de lo virtual), así como una entrevista con la actriz Paloma Cordero, quien fue protagonista de El último teatro del mundo, la primera puesta en escena mexicana disponible en internet.

Los usuarios podrán acceder a todo el contenido tras teclear #ElTeatroSeCelebraEnCasa en el buscador de sus redes sociales preferidas (Facebook, Twitter, Spotify, Instagram, YouTube, etcétera).

En aras de la celebración teatral, otro grupo conformado por actores como Luisa Huerta (reconocida artista con más de cuatro décadas de trayectoria teatral), y Alberto Estrella, además de actores jóvenes como el lagunero Eduardo Treviño, compartirán desde sus perfiles personales un video replicando el texto que Shahid Mahmood Nadeem redactó para el Día Mundial del Teatro de 2020.

Treviño, quien desde su resguardo en Ciudad de México, donde pasa la cuarentena, compartió detalles de este material audiovisual.

"Simplemente desde casa, de manera cotidiana, cada quien grabamos un fragmento del mensaje sobre el Día Mundial del Teatro y los unimos en un sólo video para poderlo compartir".

El actor lagunero destacó que la importancia de esta iniciativa radica en la vitalidad que el arte y la cultura ofrecen a la sociedad en momentos duros como los que actualmente se vive.

"Creo que es momento de hacer ciertas reflexiones, de que si bien estamos evolucionando, también debemos regresar al lado espiritual […] Veo que ya existe una desesperación en las personas que usan redes sociales: no nos encontramos con la familia, no nos encontramos con un libro, no nos encontramos con nosotros mismos. Todo es tan rápido que no nos damos ese espacio para detenernos y hacer esa pausa que hace falta para respirar".