Laura Prepon revela que padeció de bulimia

La actriz estadounidense Laura Prepon, se ha abierto y ha escrito en su nueva guía de maternidad You I, As Mother, los problemas por los que ha pasado en varias etapas de su vida, uno de ellos ha sido el trastorno alimenticio que padeció desde los 15 y que terminó a los 20 años.

La actriz confesó en una entrevista reciente que, al escribir su libro, ha decidido ser completamente transparente y sincera, por ello ha compartido historias que le han marcado en el transcurso de su vida.

"Para tener una conversación real sobre la maternidad, necesitamos abandonar nuestras defensas y compartir la verdad. Necesitamos hablar sobre lo que realmente está sucediendo", reveló de acuerdo con información de People.

Durante los años 1998- 2009, Laura participó en el programa El show de los 70, en este tiempo ella padecía aún bulimia, y destacó que sus compañeros de trabajo no sabían del problema que padecía.

La actriz de Orange is the New Black, expresó que su madre tuvo que ver con su problema con la bulimia, debido a que, para ella, "ser delgado equivale a éxito".