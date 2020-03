Unidad de Trash se impacta en muro

Un desperfecto mecánico provocó que una camioneta se impactara contra el muro de protección del puente Hamburgo sobre el bulevar Ejército Mexicano la tarde del pasado jueves; por suerte, no hubo personas lesionadas, solo daños materiales estimados en cinco mil pesos.

A las 13:45 horas se recibió el reporte en la Cruz Roja sobre un choque a la subida del puente Hamburgo, en los carriles que corren de poniente a oriente (de Lerdo a Torreón), pero más tarde se indicó que no se requería el auxilio de los paramédicos, ya que no había lesionados, motivo por el cual no acudieron a prestar auxilio.

En el lugar del percance se encontraba una camioneta Nissan, tipo estaquitas, color gris, impactada con su ángulo delantero derecho en el muro de contención del puente Hamburgo, a la subida.

La unidad, que portaba el logotipo de la concesionaria recolectora de basura Trash, era conducida por Nelson Rolando, de 28 años de edad, quien no presentaba lesiones, solo algunas contusiones leves.

El conductor manifestó al perito de accidentes de Tránsito municipal que cuando subía el puente, tuvo una falla mecánica y no pudo controlar el volante y al aplicar el freno, viró a su derecha y se impactó en el muro de contención, el cual no registró mayores daños.

Tras realizar el croquis del percance, la camioneta fue trasladada al corralón debido a que ya no pudo funcionar, según lo indicado por el perito que atendió el accidente de tránsito, el cual dejó bloqueado un carril por espacio de media hora, hasta que fue retirada por la grúa.

Los agentes de Tránsito y Vialidad, manifestaron que los accidentes viales han disminuido en forma considerable, debido al menor flujo vehicular que se registra estos días.