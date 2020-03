En marcha, plan contra saqueos en La Laguna

Adelaido Flores, coordinador de Seguridad Pública en la región Laguna, aseguró que se tiene un operativo ante posibles saqueos a establecimientos debido a la contingencia que se vive por el COVID-19 en la Comarca Lagunera.

Afirmó que, como parte del plan, se tienen contempladas bases de operaciones muy similares a las del operativo del Buen Fin, en el que además se tienen detectadas las áreas consideradas como vulnerables.

"Ya tenemos algunos recorridos establecidos, estamos analizando las más vulnerables, sin embargo, ya se está haciendo el recorrido sobre lo que ya conocemos de algunos otros escenarios que hemos puesto en operación", comentó el teniente.

Dentro del plan de acción, se vigilarán tiendas departamentales y de conveniencia que se recorrieron durante el Buen Fin, además de contemplar nuevos establecimientos.

Flores indicó que el objetivo es mantener una presencia disuasiva. "Ya lo demás depende de cada una de las tiendas departamentales", agregó.

También informó que se recorren las instituciones de crédito o bancarias, en las que, a pesar de la contingencia sanitaria, se tienen que realizar operaciones.

Para Adelaido Flores, el sector sur es uno de los puntos más vulnerables de Torreón, además de la zona Centro. "Sigue siendo una parte importante y también el Centro, porque a pesar de muchas circunstancias hay más instituciones (...) También está el (bulevar) Independencia, Diagonal Reforma, Constitución... El Centro es donde más tenemos instituciones de crédito (bancarias)", comentó.

De igual forma, señaló que hasta el momento los empresarios no han manifestado su preocupación ante posibles saqueos u otros hechos que se pudieran considerar de riesgo. "Hasta ahorita no tenemos ninguna situación… No hay una cuestión que se tienda a hacer una alarma, pero hay que estar preparados, hacer las medidas preventivas".

En los últimos días, medios nacionales han reportado saqueos en el Estado de México, pero también que a través de redes sociales, como Facebook, usuarios han incitado a realizar saqueos en diversas entidades del país, como Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Nuevo León.

En Coahuila, hasta el momento, no se han detectado este tipo de mensajes en redes sociales.