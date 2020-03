Urgen estímulos fiscales: IP

Urgen a Gobierno federal a presentar estímulos para las empresas; preocupa que no se mencionen aún apoyos en temas de Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Infonavit y el SAT, pese a la emergencia sanitaria que se vive en el país por la pandemia del COVID-19.

"Estamos preocupados porque el Gobierno federal no ha dado una respuesta integral para hacer frente a esta situación", comentó Oswaldo Santibáñez García, empresario lagunero, "no estamos pidiendo se nos condone ni se nos regale, simplemente es que se posterguen estos cobros porque es muy difícil, en estos momentos, estar pagando mensualmente los impuestos y no recibir los ingresos normales".

Señaló que en días pasados el sistema bancario, en conjunto, dio a conocer un paquete de apoyo a sus clientes que están orientados a solventar el problema económico para los próximos meses, para que no caigan en moratorias ni generen carteras vencidas, además de que no estén propensos a ingresar al Buró de Crédito.

Por otro lado, indicó que en el Gobierno estatal de Durango, encabezado por José Rosas Aispuro Torres, se dieron a conocer incentivos fiscales muy atractivos y un paquete de estímulos económicos para las micro, pequeñas y medianas industrias, a fin de que salgan adelante y no pierdan los empleos que generan en los próximos tres meses.

"Pero sigue un gran pendiente, que es lo que nos tiene a todos los empresarios sumamente preocupados y son cuatro vertientes: CFE, IMSS, Infonavit y el SAT", comentó, "la Secretaría de Hacienda es una de las principales que debe empezar a marcar la pauta, puesto que en otros países ya han dado a conocer estos estímulos donde se dan prórrogas para que no se nos carguen los gastos y poder sostener a nuestros empleados, a nuestra nómina, sanos y salvos mientras pasa esta contingencia".

Refirió que prácticamente todos los negocios y empresas, desde el puesto más modesto de comida hasta la industria más grande, enfrentan ventas en ceros, pero hacen el mejor esfuerzo para sostener las nóminas con cada una de las prestaciones de los empleados, a fin de no agravar más la situación económica por la que se atraviesa.

"Pero vemos que en otros países ya se dieron a conocer acciones contundentes para aplazar los pagos por tres meses o cuatro meses más para apoyar esta situación".