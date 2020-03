Difícil tener a 'Susana' en maquilas

La sana distancia es el punto que más se dificulta cumplir a los centros de trabajo, especialmente las maquiladoras, por lo que algunas empresas han optado por reducir sus operaciones hasta en un 90 por ciento, a fin de atender las recomendaciones de la Secretaría de Salud, aseguró Israel Soto Peña, secretario del Trabajo en el gobierno de Durango.

"Lo que se debe cuidar son los filtros de entrada, garantizar gel antibacterial, lavado de manos y, si hay un caso sospechoso, trasladarlo a la unidad de salud", comentó, "no nos alarmemos por la concentración de trabajadores en un centro de trabajo, en virtud de que se están tomando las medidas".

Señaló que no se han recibido denuncias ni quejas por despidos injustificados e indicó que una decisión de esa naturaleza no es legal en estos momentos, además de que los tribunales laborales no están operando, jurídicamente hablando, por lo que los tiempos no están corriendo y eso garantiza que los empleados no tengan la urgencia de presentarse a la Procuraduría de la Defensa del Trabajador o a las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Dijo que pueden llamar al 618 137 4478 para asesorarse.

El secretario dijo que hay dos empresas con paros técnicos en la capital pero que reiniciarán porque las afectaciones económicas serían mayores. Señaló que las vacaciones obligadas deben ser en acuerdo de empresa y trabajador para preservar la fuente laboral y no descartó que haya despidos ilegales.

Dijo que en los últimos cuatro días, se han hecho 50 por ciento más revisiones a empresas que en tiempo ordinario, que tienen entre 15 hasta 4 mil 500 trabajadores, como parte de las medidas de control para evitar la propagación del Covid-19 en los centros de trabajo. Indicó que se han hecho las recomendaciones que establecen la Secretaría de Salud y las del Trabajo, del gobierno federal.

Soto Peña dijo que se pide a los empleados lavarse las manos, cubrirse al toser o estornudar, no escupir, utilizar el gel antibacterial, no tocarse la cara con las manos sucias, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común, ventilar y permitir la entrada de luz solar, así como la sana distancia, que es el punto en el que los empresarios manifiestan que más han batallado.

"Tenemos registros de empresas industriales que están trabajando en un 50 por ciento de su plantilla laboral para evitar este tipo de situaciones", comentó. Llamó a los trabajadores a seguir las medidas sanitarias e indicó que las empresas también han instalado filtros a la entrada para identificar posibles síntomas y aislar a quienes puedan estar infectados, para evitar un mayor contagio.

Señaló que, de llegar a la fase 3, se tendrían que suspender labores en los centros de trabajo, aunque consideró que no es lo deseable. El secretario puso a disposición de los ciudadanos el teléfono 618 137 4461 para denuncias o dudas sobre el Covid-19 en su centro de trabajo, pidió comprensión porque la línea ha sido saturada, pero aseguró que se hace cada una de las supervisiones que son solicitadas. Además, dio el número 800 8222 200 para los trabajadores que presentan síntomas.

Algunas de las acciones