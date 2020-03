Beats enloquecen a lagunero

Contestó otras preguntas: ¿Por qué Blackstone?: "Decidí llamarme así porque necesitaba un nombre que me identificara, obviamente el negro es un color que todo el tiempo va conmigo, hasta en mi ropa y el Stone es porque siempre he sido fuerte por todo lo que he pasado desde mi infancia, duro como piedra". ¿Quién es tu DJ favorito?: "Calvin Harris". ¿Además de la música, estudiaste algo más?: "Estuve a punto de terminar la carrera de psicología". ¿Dónde te has presentado?: "En varios antros de la Comarca Lagunera". ¿Cómo te ha afectado la contingencia a nivel profesional?: "Muchísimo, no hay trabajo. Tengo que hacer otro tipo de cosas para poder seguir solventando tanto mi carrera como mi publicidad de artista ya sea vendiendo comida, dando clases de producción musical o arreglando canciones para otros a bajos costos".

"Actualmente, el track dance electrónico se encuentra en todas las plataformas de música digital, como Spotify, AppleMusic, Youtube e incluso pueden usar Shazam para encontrarlo.

"Hemos tenido muy buena aceptación con las personas que han escuchado la rola y nos gustaría que toda la Comarca Lagunera nos apoyara escuchando nuestra música y compartiéndola", externó.

El chico charló de sus otros temas como Tokyo Night, que cuenta con la voz de su propia madre y hasta ahora ha generado casi ocho mil streams en Spotify, de los cuales provienen de muchos usuarios de otros países.

"Elaboré la pista pensando en sonidos asiáticos y combinándola con música electrónica. Cuando la terminé, sentía que le faltaba algo. Después de tanto pensar concluí que necesitaba letra y y una cantante.

"Batallé mucho para encontrar cantante ya que en ese momento (octubre 2018) no confiaban en mí porque apenas empezaba de manera formal como DJ, no sabiendo que la tenía frente a mis ojos… mi madre. Ella misma escribió la letra y al día siguiente ya la estábamos grabando", contó.

Bastante entusiasmado, el artista narró que siendo muy joven se interesó en los beats y, con el apoyo de su familia y sus amigos, decidió aventurarse en la música con buenos resultados hasta ahora y con la intención de seguir creciendo.

"Hace aproximadamente cuatro años empecé en esto. También soy productor. Actualmente tengo más de 40 mil 500 reproducciones en Spotify. Todavía son pocas, pero sé perfectamente que un futuro no muy lejano serán 40 millones", puntualizó.

Verónica Rivera