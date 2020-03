Famosos dan positivo a COVID-19

- La pandemia del coronavirus sigue causando estragos en el medio artístico, ayer tres famosos mexicanos dieron a conocer que contrajeron la enfermedad.

Camila Sodi compartió en sus historias de Instagram que comenzó a tener todos los síntomas del coronavirus, pero no se hizo la prueba del COVID-19 porque quien se "sentía más mal" era su hija quien, menciona Sodi, tenía mucha fiebre y al realizar la prueba resultó positiva. "Empecé a tener todos los síntomas y luego mi hija se sintió muy mal. A ella sí le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre y salió positiva, lo cual significa que yo también estoy positiva".

"Los síntomas son distintos en cada quien, yo no subí de los 37.5 de temperatura, dolores de panza, eso la gente no lo sabe, tenía la panza revuelta, la boca seca…", dice en sus historias.

La expareja de Diego Luna, padre de sus hijos, también dio algunas recomendaciones por si alguna persona llega a tener coronavirus.

"Si tienes 30 o menos y sientes los síntomas no vayas a los hospitales, quédate en tu casa, toma mucha agua… si tienen niños se recuperan mucho más rápido, el ejercicio me ha ayudado, pero muy ligero, me da ánimos, es una locura lo que estamos viviendo ¿Qué es esto? Pero les quería contar y ser honesta, estamos juntos en esto y entre más equipo hagamos mejor librados vamos a estar", señaló la actriz de El Búfalo de la Noche.

Sodi dijo que contaba esto no para los "programas de chismes", sino porque es una información que ella considera valiosa y porque debemos de cuidarnos entre todos, hacer en estos momentos comunidad, tomarnos las cosas más ligeras y hacernos sonreír.

"He visto mucha gente irresponsable, saliendo todavía y hay estas pruebas de reacción que no son cien por ciento seguras, cuando salen negativo, pero hay una probabilidad de que sean positivos, cuídense mucho", finalizó la sobrina de Thalía.

Por su parte, Esteban Arce, conductor de Expreso de la Mañana, dio positivo a la prueba del coronavirus, así se dio a conocer ayer al inicio de su programa que se transmite en Foto Tv.

Se informó que Arce se encuentra estable en su domicilio; el miércoles estuvo conduciendo el matutino, y en sus redes sociales, lanzó una encuesta en la que preguntaba a los cibernautas si se encontraban en sus hogares por la contingencia del COVID-19.

Mientras que Jolette, conductora y exintegrante de La Academia, también utilizó sus redes para dar a conocer que tiene coronavirus. A través de un video que subió a su cuenta de Instagram, se muestra a la tapatía desde la camilla, con bata, cubre bocas y rodeada de aparatos médicos y un recuadro en el que se puede leer: "Positiva COVID-19. Me encomiendo a sus oraciones". En una siguiente historia compartió una imagen con los análisis que se hizo el pasado 24 de marzo y que arrojan que es positivo a COVID-19.

La última imagen que subió a su red social, hace dos semanas, fue cuando realizó algunas grabaciones para el programa Hoy.