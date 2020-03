Chalamet lo traicionó por un Oscar

El cineasta estadounidense Woody Allen compartió en sus memorias, las cuales fueron publicadas bajo el título Apropos of Nothing, que el actor Timothée Chalamet, renunció a todo lo relacionado con el filme Un día lluvioso en Nueva York, para no ver afectadas sus posibilidades de ganar el Oscar como Mejor Actor, categoría en la que estuvo nominado en 2018. De acuerdo con medios internacionales, el director de filmes como Si la cosa funciona y La provocación, manifestó en sus memorias el placer que fue trabajar con Elle Fanning, Selena Gómez y Timothée Chalamet, protagonistas de su más reciente trabajo cinematográfico, pese a que fue Chalamet quien decidió donar su sueldo obtenido de la cinta, luego de las acusaciones que Allen enfrentó por acoso.

"Timothée declaró públicamente que lamentaba haber trabajado conmigo y estaba dando el dinero a la caridad, pero le juró a mi hermana que tenía que hacer eso, ya que estaba buscando un Oscar por Llámame por tu nombre", destaca el cineasta en sus memorias, según lo reporta el portal The Irish Times. Asimismo, Allen manifestó que tanto el protagonista de Lady Bird y Mujercitas, como su agente, sentían que, si Chalamet realizaba esas declaraciones y tomaba esa postura, era porque así aumentaban sus posibilidades de ganar el Oscar en 2018, cuando había sido nominado a Mejor Actor por su personaje de "Elio". En sus memorias, publicadas el 13 de marzo, Woody también comparte detalles del matrimonio que vivió al lado de Mia Farrow, así como la relación que tiempo después inició con su hija adoptiva Soon-Yi Previn, con quien luego contrajo matrimonio, pese a ser 35 años mayor que ella.