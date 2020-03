Camila Sodi y su hija dan positivo a COVID-19

Camila Sodi compartió en sus historias de una red social que comenzó a tener todos los síntomas del coronavirus, pero no se hizo la prueba del Covid-19 porque quien se "sentía más mal" era su hija quien, menciona Sodi, tenía mucha y al realizar la prueba resultó positiva.

"Los síntomas son distintos en cada quien, yo no subí de los 37.5 de temperatura, dolores de panza, eso la gente no lo sabe, tenía la panza revuelta, la boca seca…", dice en sus historias.

La expareja de Diego Luna, padre de sus hijos, también dio algunas recomendaciones por si alguna persona llega a tener el Covid-19.

"Si tienes 30 o menos y sientes los síntomas no vayas a los hospitales, quédate en tu casa, toma mucha agua…si tienen niños se recuperan mucho más rápido, el ejercicio me ha ayudado, pero muy ligero, me da ánimos, es una locura lo que estamos viviendo ¿Qué es esto? Pero les quería contar y ser honesta, estamos juntos en esto y entre más equipo hagamos mejor librados vamos a estar", señaló la actriz de El Búfalo de la Noche.

Sodi dijo que contaba esto no para los "programas de chismes", sino porque es una información que ella considera valiosa y porque debemos de cuidarnos entre todos, hacer en estos momentos comunidad, tomarnos las cosas más ligeras y hacernos sonreír.

"He visto mucha gente irresponsable, saliendo todavía y hay estas pruebas de reacción que no son cien por ciento seguras, cuando salen negativo, pero hay una probabilidad de que sean positivos, cuídense mucho", finalizó la sobrina de Thalía.