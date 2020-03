Liam Gallagher le insiste a Noel que acceda a reencuentro de Oasis

En los últimos días Liam Gallagher ha mencionado en más de una ocasión a través de sus redes sociales la idea de volver a tocar con su hermano Noel pero no por traer de vuelta los éxitos de la banda sino para beneficencia por la crisis del coronavirus (Covid-19).

"Demando una reunión de Oasis después de que todo esto haya terminado, todo el dinero irá al NHS", ha escrito Liam.

Noel todavía no responde, sin embargo, Liam ha dejado claro que el concierto sucederá con o sin su hermano aunque no sea lo mismo no tenerlo.

Wanna clear a few things up oasis gig for NHS charity as in all money raised goes to NHS not to me will happen with or with out Noel Gallagher it may not be the same but trust me it’ll still blow you knickers off as you were LG x