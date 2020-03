Alma Cero asegura que Edwin Luna 'atentó contra su vida'

Alma Cero, conocida por su papel de “Rosa Aurora” en la serie de Televisa, María de Todos los Ángeles, confesó que su matrimonio con el cantante Edwin Luna fue la relación más tóxica de su vida.

“¡Y tras! que me enamoro, pero de la relación más tóxica de mi vida. No estaba lista, no estaba pensando en mi. Siempre estaba pensando en alguien más”, declaró en entrevista para el canal de YouTube de la periodista Mara Patricia Castañeda.

Luego de que la conductora le preguntara qué fue lo que tuvo que pasar para que ella se diera cuenta que su relación con él no funcionaba, la actriz reveló que llegó al límite luego de que Luna mostrará conductas suicidas.

“¿Qué tuvo que pasar? Una plática muy dramática donde él atentó contra su vida, pero bueno, yo atraje una pareja manipuladora, yo atraje una pareja que tiene mucho que arreglar (...) Estás viendo cómo está la situación y te metes, crees que puedes cambiar a la persona”, declaró.

Cero confesó que a los dos meses y medio de firmar su matrimonio, Edwin le pidió que se fuera de su casa.

Al ser cuestionada sobre si el cantante le fue infiel, Alma respondió; “No es que me engañara él a mí, yo lo provoqué y el universo lo provocó (...) creo que todo esto me ayudó para entender que no me tenía que haber abandonado yo".

La artista se sinceró al decir que todo lo que hizo por el intérprete de Si Ya No Me Quieres fue para no sentirse sola.

"Todo lo que le brinde lo hice para no sentirme sola, lo hice desde esa carencia, para que me quiera me tengo que hacer muy necesaria para él”, comentó.

A pesar de todo lo vivido con Luna, Cero asegura que le desea lo mejor en su matrimonio.

"Agradezco mucho que se haya topado con la persona con la que está, porque me ayudó como a... pues que no éramos felices, yo la bendigo a esa mujer", indicó.