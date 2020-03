Taylor Swift envía dinero a fans afectados por el COVID-19

Tal es el reciente caso de Taylor Swift, quien ha decidido ayudar a algunos de sus fans a rellenar el “espacio en blanco” que ha dejado la pandemia en sus ingresos. Hasta ahora unas 10 personas han recibido miles de dólares de la intérprete de Lover y 1989.

Una admiradora, la fotógrafa musical freelance y diseñadora gráfica Holly Turner, recibió dinero de Swift tras escribir en Tumblr que sus ingresos se veían amenazados y que estaba considerando irse de Nueva York.

Por lo que Taylor le envió 3,000 dólares y le escribió: “Holly, tú siempre has estado ahí para mí, yo quiero estar ahora ahí para ti. Espero que esto ayude. Con amor, Taylor”. Turner estaba comprensiblemente sorprendida. Swift “literalmente salvó ella sola mi capacidad para quedarme aquí. No lo puedo creer”, escribió Turner.

i made a post on tumblr about how i was scared i wouldn't be able to stay living in NYC because of what corona has done to the music industry. @taylorswift13 literally single-handedly saved my ability to stay here. i cannot even believe my eyes right now pic.twitter.com/3hAxkSVvGo