Bajan robos violentos en La Laguna pero suben atracos a casa y feminicidios: CCI

Bajan 9 de los 13 delitos considerados de alto impacto, tales como el secuestro, robos violentos, a negocio y de vehículo, sin embargo, se registraron incrementos en feminicidio, robos a casa y violencia familiar en el reporte anual del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, que fue presentado esta mañana.

Debido a la contingencia por el COVID-19, el CCI Laguna presentó de manera virtual su reporte anual de incidencia delictiva en la Zona Metropolitana de la Laguna (ZML) 2019, con el objetivo de brindar una interpretación descriptiva de la incidencia delictiva mediante el análisis de datos a nivel federal, regional y municipal, y un análisis geo-referenciado a nivel local que permite identificar las zonas de concentración de algunos delitos.

Marco Zamarripa, director del CCI, comentó que este reporte corresponde únicamente a los delitos denunciados e investigados, de manera que excluyen aquellos delitos que si ocurrieron pero que la autoridad no tomó conocimiento. En un comparativo con la tasa promedio nacional, la ZML se ubica por debajo en 9 de los 13 delitos, es decir en el 70% de ellos. Solamente superan el feminicidio, robo a casa habitación, narcomenudeo y violencia familiar, estos últimos tres de forma significativa.

El informe también advierte un aumento en los homicidios de mujeres al pasar de 14 víctimas en 2018 a 25 en 2019, de las cuales 16 de ellas se tipificaron como feminicidio, esto equivale al 16% del total de homicidios de la región, un dato muy superior al promedio nacional que se ubicó en 10%. Llama la atención que la mayoría de estos homicidios son bajo modalidades como traumatismo, asfixia, etc. comentó Zamarripa.

Si bien la tasa de homicidios dolosos en la ZML es de las más bajas a nivel nacional, al analizar los rangos de edad encontramos que el 42% se registra entre jóvenes de 15 a 29 años de edad, lo que indica que ser joven continúa siendo un riesgo, señaló.

En lo que respecta al robo a casa habitación, David Ruelas, investigador del CCI Laguna, señaló que este delito es hoy el más frecuente en la ZML y que registra el mayor incremento. Se denunció un robo de este tipo cada 5 horas, mismo que aumentó 35.7% respecto a 2018 y su tasa por cien mil habitantes es el doble al promedio nacional. Advirtió que con esta contingencia es posible que este delito disminuya, ya que por lo general ocurre mientras la casa está deshabitada, además que desde casa podemos seguir recomendaciones para evitar ser víctimas.

Sobre el delito de violaciones, es importante considerar que el 90% de los casos ocurre en el ámbito privado, donde 1 de cada 2 víctimas es en el rango de 15 años o menos, donde exhortan a tomar medidas para prevenir escenarios posibles de violencia sexual dada esta información, señaló Ruelas. El narcomenudeo redujo sus detenciones apenas un 4.3%, no obstante habría que replantear perfeccionar las leyes, ya que hoy vemos detenciones en el último eslabón, el cual en varias ocasiones son reincidentes, lo que sirve de poco si no se desarticulan redes de tráfico, laboratorios, etc. sentenció Marco Zamarripa.

En su intervención Leonel Fernández, director de Fortalecimiento de las OSC del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), manifestó que a nivel nacional existe un incremento de la violencia contra las mujeres, de hecho 2019 es el año con el mayor número de feminicidios y homicidios de mujeres desde que se tiene registro en México, una situación similar a la de La Laguna y preocupa que no se ve claridad en la estrategia para frenar este delito.

"Me llama la atención que de los delitos que aumentaron en La Laguna, 3 de ellos estén relacionados al tema de género, feminicidio, violaciones y violencia familiar, lo que indica claramente que deben estar aplicándose protocolos de género en las investigaciones", dijo.

Zamarripa comentó que la dinámica delictiva en la región es distinta a la de años atrás, donde se percibe un deterioro de la violencia en las comunidades, esto implica replantearnos todos como solucionar estas problemáticas sociales que van a terminar por convertirse en posibles delitos y homicidios, siendo el género femenino el más afectado.

Agradeció también el apoyo de las Fiscalías de Coahuila y de Durango quienes en todo momento han facilitado información para la construcción de mapas y un mejor análisis delictivo. El informe completo está disponible en el sitio oficial del CCI www.ccilaguna.org.mx