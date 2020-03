Lo recuerda como un maestro del horror

El cineasta mexicano Guillermo del Toro, lamentó la muerte del director de cine Stuart Gordon, a quien recordó como "un verdadero maestro del horror".

El cineasta estadounidense Stuart Gordon, quien falleció a los 72 años de edad, es conocido por una carrera en el cine de terror; dirigió el clásico Re-Animator, cinta basada en un relato de H.P. Lovecraft.

Del Toro compartió en su cuenta de Twitter la fotografía de una reunión en la que aparece el realizador mexicano y Gordon, la cual publicó el guionista y director Don Coscarelli, en la misma red social. "RIP a un verdadero maestro del horror y un hombre jovial, inventivo y encantador", escribió Guillermo del Toro, director de cintas como El laberinto del fauno y La forma del agua.

Mientras que Coscarelli señaló en su tuit que Stuart dijo algo que resonó con todos los cineastas del género: "Las películas de terror son un ensayo para nuestras propias muertes". Stuart Gordon, director de películas de culto de terror de los 80 como Re-animator o From beyond, ambas basadas en relatos de H.P. Lovecraft, falleció ayer en su Chicago natal a los 72 años de edad, según informa la revista Variety. Procedía del teatro, fundó su primera compañía en 1968, Screw Theater, con la que hizo una adaptación antibelicista de Peter Pan que le llevó a ser detenido por obscenidad, junto a su esposa Carolyn Purdy. Después formaron Organic Theater que mantuvieron en activo durante 16 años y con la que, entre otras cosas, impulsaron la carrera de David Mamet al estrenar en Chicago en 1974 sus Perversiones sexuales.

Re-animator (1986) fue su debut como director de cine. Al principio iba a ser una obra de teatro, después una serie de televisión y finalmente una película. Su combinación de gore, con sangre a espuertas, y humor salvaje la convirtieron en obra de culto. Le siguieron, con menos éxito, From beyond y Dolls, pero fue un golpe de timón lo que le hizo triunfar de nuevo, la comedia Honey, I Shrunk the Kids (Cariño, he encogido a los niños). Fue uno de sus guionistas y después produjo la secuela y dirigió un spin-off para la televisión.