Por COVID-19, redoblan las medidas sanitarias en Torreón

Desde el miércoles se han redoblado las medidas de sanidad y prevención de contagio del coronavirus en la administración pública de Torreón, esto a través de las directrices que diseñó el Consejo de Salud de Coahuila.

Fue durante el martes en la tarde que, a solicitud de ediles del PRI, el cabildo aprobó que se declarara abierta de forma permanente la sesión del Consejo Municipal de Salud, mismo que no se reunía desde el arranque del año.

Aunque no se ha declarado oficialmente la sesión permanente, los miembros del Consejo Municipal de Salud ya crearon un grupo de WhatsApp para coordinar acciones de prevención del contagio viral.

Las direcciones de Salud Municipal y Movilidad Urbana confirmaron que antes de abordar los camiones de las diversas rutas se ha comenzado a distribuir entre pasajeros.

Además se han redoblado las acciones de fumigación y limpieza en centrales de abasto, puntos de distribución de alimentos y espacios públicos.

Por la tarde, el propio alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, envió un mensaje a la población a través de su cuenta de Facebook: "México entró en fase 2 por el COVID-19, por eso, ahora más que nunca debemos sumar fuerzas y seguir todos los protocolos y recomendaciones de salud para evitar su expansión, por eso, desde el 19 de marzo algunos espacios han sido cerrados. Les pido su apoyo para evitar reuniones de cualquier índole, permanecer en casa en medida de lo posible y seguir la recomendaciones señaladas por la Secretaría de Salud", señaló Zermeño Infante.

Precisamente durante el miércoles por la tarde la Dirección de Salud Municipal ordenó la fumigación y sanitización de espacios como la Alameda Zaragoza, el Bosque Venustiano Carranza, así como de la Plaza de Armas y la Plaza Mayor. Algunas áreas como los juegos infantiles en parques comenzaron a ser clausurados para reducir el riesgo de contagio en los próximos días.

No obstante, las autoridades municipales aún no han definido una fecha para que de manera oficial se instale la sesión permanente del Consejo Municipal de Salud de Torreón. La medida fue aprobada el martes por la tarde durante la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, pero la instrucción de reunión de sus integrantes no había sido girada por oficio hasta la tarde de ayer miércoles.

En el Consejo Municipal de Salud además participan representantes del Centros de Integración Juvenil, Seguridad Pública Municipal, el Tribunal de Justicia Municipal, entre otros.

Exigen tomar en serio las medidas preventivas

La fracción del PRI en el cabildo de Torreón exigió al Ayuntamiento tomar “en serio” las medidas de prevención del contagio viral.

Fue la titular de la fracción priista, Dulce Pereda, quien criticó el retraso de la instalación de la sesión permanente del Consejo Municipal de Salud, además de que se siga trabajando con normalidad en la presidencia municipal y el resto de los departamentos.

“No estamos tomando este problema en su justa dimensión, no puede ser posible que desde inicio del año no haya sesionado el Consejo Municipal de Salud, ahora, ven puras cosas generales, el consumo de alcohol, casos de drogadicción, está bien, pero las circunstancias son otras, tendríamos que estar viendo la forma de aplicar medidas estrictas en el municipio”, reclamó Pereda durante la tarde del miércoles.

