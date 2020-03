La RFEF, sin fecha para volver a jugar

l presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, manifestó su intención de que la temporada 2019-2020 de LaLiga finalice una vez superada la pandemia de COVID-19, aunque descartó la posibilidad de que se jueguen partidos cada 48 horas.

"No es viable jugar cada 48 horas. La garantía es la salud y por eso pedí un estudio médico. No hay que estrujar a los jugadores. Los que jugamos al futbol sabemos que jugar cada 48 horas es inhumano. Los jugadores no son máquinas", aseguró en conferencia desde su confinamiento.

El presidente de la federación explicó que no deben hablarse de fechas para el retorno del futbol, pues todo dependerá de cómo evolucionen y respondan las sociedades ante el coronavirus.

"Si tomamos parte de la siguiente temporada pues se perderá dinero, y por eso ofrecemos un plan económico que pasa por un crédito con la garantía de los derechos de los clubes profesionales. El siguiente escenario es jugar más allá de junio, y si eso causa un perjuicio económico, planteamos un crédito", comentó respecto al apoyo económico que se dará a los clubes.

Rubiales se mantuvo firme en la postura de que ningún equipo puede ser proclamado campeón liguero ni otros descenderán con la actual clasificación en el balompié español, "lo ganado y lo perdido tiene que ser dentro del campo".

"Contemplamos irnos más allá del 30 de junio con los contratos de los jugadores. UEFA está en una forma de pensar a la nuestra. Lo primero es la salud y luego terminar las competencias. Nos planteamos terminar la temporada tal y como estaba prevista. Hay que terminar con las mismas reglas con las que se empezó", sentenció.