Gerente de Azulejos les brinda opciones

obles carteleras con juegos de siete innings. Ése podría ser el recurso de los equipos de Grandes Ligas para insertar la máxima cantidad de partidos posibles en un calendario condensado sin tener que exprimir a sus lanzadores.

"Quizás eso sea algo que tendremos que considerar", sugirió el gerente general de Azulejos de Toronto, Ross Atkins, durante una conferencia telefónica.

Atkins fue un pitcher en el sistema de ligas menores de Cleveland durante cinco campañas antes de convertirse en el asistente de desarrollo de jugadores del equipo. Fue contratado como gerente de Toronto en diciembre de 2015.

Los equipos universitarios y de ligas menores suelen jugar a siete innings en cada partido de una doble cartelera.

Las dobles tandas son inusuales en las mayores. En su mayoría, representan el último recurso cuando se posponen juegos por lluvia u otros motivos.

En 2014 hubo apenas 14 dobles tandas, un mínimo histórico, mientras que en 2011 y 2018 se registró un récord con 34, de acuerdo con el Elias Sports Bureau.

El manager de los Yanquis de Nueva York, Aaron Boone, se mostró abierto a la posibilidad de disputar encuentros de siete innings en tandas dobles. Opinó que, al promediar ocho o nueve juegos por semana, se requerirían un par de puestos más en la nómina respecto de los 26 actuales, con al menos 14 lanzadores.

Al consultársele sobre posibles soluciones al calendario, Atkins destacó juegos abreviados en las dobles carteleras.

Al promediar nueve juegos a la semana, un equipo podría disputar 162 encuentros en 18 semanas, ocho menos a lo usual. Eso significa que Grandes Ligas podrían iniciar su campaña a más tardar a fines de julio y completar todo su calendario extendiendo la temporada regular a octubre.

Pero Atkins no quedó del todo convencido.

"No tendrás el juego que se ha establecido en el reglamento", dijo. "No es un juego reglamentario. Es distinto. Los bullpens y equipos se arman para jugar nueve innings. Tengo la certeza de que habrá gente que se opondrá a ello y no creo que es algo que debamos hacer".