Octagón pide a comisiones apoyar a luchadores por el coronavirus

El experimentado luchador Octagón aseguró que ante la cancelación y postergación de eventos de lucha libre, debido a la crisis generada por la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus, las comisiones encargadas de regir al deporte en México, deberían apoyar a los luchadores que trabajan bajo sus avales.

"Es por una simple razón, porque viven del deportista, pero siento que es un asunto que los rebasa, y también tiene que ver directamente con el gobierno", opinó el esteta. El 'Amo de los Ocho Ángulos', quien se vio afectado al posponerse todos los eventos programados en lo que resta del mes y en abril por el Covid-19, confía en que todo se regularice en el mes de mayo.

"Hay que aguantar hasta que se pueda. Creo que estamos preparados, al menos no se cancelan las funciones y en mayo podemos retomar nuestras actividades, ahora lo importante es que si no tienes a qué salir, no hacerlo, desafortunadamente hay quien debe salir, porque es su única forma de sobrevivir", afirmó el técnico.

Aunque tampoco se cruza de brazos e intenta ayudar a sus compañeros más cercanos. "El luchador independiente no tiene un patrón, hace dos años abrimos la Asociación Nacional de Luchadores Independientes, a los muchachos que están agremiados los estamos ayudando, con algunas despensas y buscando la forma de apoyarlos".