'Los Monólogos de la Vagina' llegan hoy al streaming

Primero fue el video de la canción "Tiempos mejores", donde los elencos de las obras de OCESA Teatro y Mejor Teatro interpretaban algunas estrofas; después ellos diariamente uno por uno toma las redes sociales de estas casa productoras para que compartan un poco de su rutina o lo que quieran hacer y esta noche regalarán unos minutos de la puesta en escena "Los Monólogos de la Vagina", a las 20 horas vía online (Facebook/MejorTeatro).

"La idea es no perder el contacto con el público, porque hemos desarrollado con él una empatía muy especial, en la cual hay una gran identificación y queremos mantener esa relación; entonces estamos desarrollando una serie de actividades que vamos a estar teniendo en las próximas semanas, mientras esta terrible situación pasa, para mantener el vínculo abierto", explicó Morris Gilbert, productor de ambas compañías.

En esta ocasión las que estarán sentadas en los taburetes, descalzas y con tarjetas en mano, pero desde su casa, serán Lorena de la Garza, Irasema Terrazas y Pamela Cerdeira.

"Serán sólo los primeros minutos de la obra, porque no se puede la obra completa, porque eso tiene muchas complicaciones sobre todo por los derechos de autor, porque las obras no las grabas, las subes y ya a Internet, hay muchas cosas en cuestiones legales". Otra de las razones por las que el productor no quiere entrar a esta dinámica, de hacer teatro en streaming, es porque él sí cree que el teatro se debe experimentar en persona, porque es de las pocas cosas en la actualidad que para que sucedan tienen que ser en vivo y no quiere ir en contra de eso.

"Siempre me han ofrecido subir mis obras a distintas plataformas, incluso con prestaciones económicas muy importantes y siempre me he negado, porque creo que es ir en contra de los más sagrado del teatro, esa comunión que tenemos cuando vamos a una función.

"Esto va a pasar y espero que sigamos todos, el teatro deberá seguir vivo, entonces si nosotros subimos nuestras obras a Internet para qué queremos que el día de mañana la gente las vaya a ver al teatro. Lo que sí es que estaremos subiendo fragmentos de las obras, tenemos miles de horas de videos; verán momentos importantes de funciones especiales, develaciones, de invitados, nuestra videoteca es inmensa".

En el caso de la obra "¡Suertudotas!", que estuvo en temporada el año pasado, y que el escritor Joaquín Bissner está compartiendo via Vimeo durante estos días, Morris Gilbert explicó que él es el autor y puede hacer con su creación lo que quiera, tal vez habría un pero por el hecho que la producción no le pertenece, sino a Mejor Teatro y a Morris Gilbert, pero no está interesado en crear ninguna controversia o pleito. Morris Gilbert explica que en estos días de cuarentena, lejos de dedicarse a descansar ha estado trabajando con su equipo a distancia, para poder programar las temporadas y seguir con la preparación de "Aladdin", que hasta el momento está planeado su estreno para finales del 2020.