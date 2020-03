Lupita Arzoz, ser mujer en el mundo de los negocios

Visionaria y apasionada son características de Lupita Arzos, quien funge como City Manager de Lady Multitask Torreón.

Para ella, la clave para alcanzar el éxito es tener confianza en uno mismo. “No tener miedo a intentar hacer lo que más te guste, si te equivocas no pasa nada, lo vuelves a intentar. El éxito de la vida no se mide por lo que has logrado sino por los obstáculos que has superado”, mencionó.

Lupita Arzos considera que el papel de las mujeres en la actividad empresarial es cada vez más destacado, aunque aún queda mucho camino por recorrer.

“Hay más mujeres directivas y emprendedoras que nunca. Además de favorecer la integración de la diversidad, también mejora el perfil innovador de las empresas. Está más que demostrado que la diversidad es un valor y crea una ventaja competitiva”.

A Lupita le inspira escuchar historias de éxito de mujeres emprendedoras y estar cerca de ellas es su mayor satisfacción, por lo que recomendó “poner la mejor cara” cuando se atraviesen adversidades durante el camino.

“El arte del éxito está en ver el punto blanco en medio de un panorama oscuro, la luz al final del túnel. Lo malo puede agobiar y dificultar el hecho de mirar los aspectos positivos. Sin embargo, aunque no parezca, estos siempre existen. La mejor opción es siempre ponerle la mejor cara a cada situación”, finalizó aquella emprendedora oriunda de La Laguna.

