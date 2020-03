Sube violencia intrafamiliar en Durango por resguardo para evitar el coronavirus

Por el resguardo domiciliario para prevenir el contagio y propagación del coronavirus, se han incrementado en un 20 por ciento las denuncias por violencia intrafamiliar en el Estado de Durango, señaló Elvira Barrantes de Aispuro, presidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

“Los niños necesitan esparcimiento, necesitan quemar la energía, si nosotros como papás no les proveemos de un balón, de un juego de mesa, pues los niños andan haciendo travesuras, llegamos a un momento en que estamos cansadas las mamás, estamos estresadas con el tema del coronavirus, estamos estresados por la falta de empleo, porque también tenemos una rutina de salir a trabajar, de hacer nuestras cosas y pues no podemos salir.

Entonces la familia se ve desgatada por ese tipo de emociones y es que se da yo creo la violencia, ha incrementado yo creo por eso la violencia”, dijo.

Para evitar este tipo de situaciones en el seno del hogar durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el DIF Durango se está organizando para comprar juegos de mesa “a la antigua” como la lotería, serpientes y escaleras, memoramas, rompecabezas y dominó para entregarlos en las comunidades más vulnerables, en beneficio de niños y niñas.

“Porque necesitamos que nuestros niños se entretengan haciendo algo que no necesariamente sea el internet, yo sé que ahorita todo mundo se está preparando, está dando clases de baile, de inglés, clases de la misma clase, están tomando sus clases en línea, ¿y los que no tiene computadora?, ¿y los que no tienen internet?, a nuestros niños tenemos que entretenerlos en el hogar, a la antigüita”, expresó.

Lo anterior se dio a conocer durante una rueda de prensa ofrecida de manera virtual por esta dependencia estatal en donde se dieron a conocer las acciones que están llevando a cabo para el cuidado de todas las personas que se encuentran en estas instituciones, mismas que continúan trabajando las 24 horas de los siete días de la semana.