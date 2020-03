Festejarán cumpleaños de Jorge Ortiz de Pinedo por videollamada

El próximo 26 de marzo será el cumpleaños de Jorge Ortiz de Pinedo y sus nietos le cantarán las mañanitas por videollamada, esto porque tanto el productor como sus nietos se encuentran en cuarentena, además que se ha recomendado que los niños no vean a sus abuelos, que son la población más vulnerable ante el coronavirus (Covid-19).

Aunque Regina, Federico y Diego extrañan mucho a su abuelito, sí han estado en constante comunicación, especialmente porque el último echa de menos a "YoYorch" (Don George), como lo llama.

"Antier hicimos videollamada porque el más chiquito lo ama. Lleva tres días diciendo que quiere ir a ver a YoYorch, le mandamos mensajitos, mis papás viven en Querétaro. Yo creo que definitivamente el 26 de marzo le daremos serenata vía facetime", sostuvo la actriz Andrea Torre en entrevista.

Estos días de cuarentena, los OdeP Five, como se hacen llamar (Ortiz de Pinedo 5, por el número de integrantes de la familia), han trabajado desde casa y cuidado a los pequeños.

Hace dos días la intérprete mexicana tuvo que llevar a Federico al médico porque se sentía un poco mal y se sorprendió de lo bien que acató las indicaciones de conservar sana distancia

"El doctor me dijo que lo llevara, le puse guantes, cubrebocas, toallitas y le dije: no vas a tocar a nadie. Tiene cuatro años y me hizo caso, yo estaba impactada, jamás se quitó el tapabocas", contó. Su esposo, Pedro Ortiz, también está en casa y es el encargado de dar clase de deportes a los niños y llevarlos a dormir.