Apoyan con financiamientos a micros, pequeñas y medianas empresas en Durango

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del gobierno estatal de Durango informó que se requiere tener establecido un perfil para el sujeto de apoyo, los requisitos son: personas físicas y morales de los sectores industria, comercio, servicios y agroindustria; sean contribuyentes activos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la actividad en la que está solicitando su financiamiento y con mínimo de antigüedad a más tardar del 23 de febrero del 2020.

Presentación de garantía prendaria (automotriz y/o equipos con los que se lleva a cabo el negocio), o aval; el solicitante no tenga créditos operando o deudas con otros fondos en donde exista participación estatal o municipal; que no pertenezca al sector de A.C. (sin fines no lucrativos).

El proceso para la obtención de recursos es presentar en el Fondo Durango la solicitud de crédito con toda la documentación que se solicita; otorgar las facilidades para la visita física a las instalaciones de la empresa y para la identificación de la garantía, por personal del Fondo Durango o de Sedeco; se informa al solicitante sobre la resolución del Fondo Durango respecto de la procedencia de otorgar el apoyo crediticio solicitado; una vez autorizada la solicitud, el sujeto de crédito entrega original de la garantía ofrecida y firma el contrato de crédito y el pagaré.

La documentación es la solicitud de financiamiento; copias de identificación oficial con fotografía del solicitante, del comprobante de domicilio particular y del establecimiento con una antigüedad no mayor a 3 meses; copia de CURP; constancia de situación fiscal, (alta en Hacienda); constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales, (en caso de salir negativo se valorará); reporte especial del Buró de Crédito, (este reporte es gratuito y se puede descargar de la página web: www.burodecredito.com.mx).

Para el caso de garantía, se requiere copia de la Garantía Prendaria Ofrecida 1 a 1: copia de factura o facturas de vehículos, automotores, maquinaria o bienes que acrediten la garantía prendaria del financiamiento. (En el caso de vehículos presentar copia del refrendo vigente). O bien hoja 4 de la solicitud debidamente requisitada y firmada por el aval u obligado solidario. También el formato de micro seguro debidamente firmado.

La documentación adicional para persona moral son los estados financieros firmados por Contador Público, (con cédula profesional); copia de acta constitutiva registrada en el Registro Público y poder del representante legal; copias de identificación oficial con fotografía del representante legal y comprobante de domicilio particular del representante legal, con una antigüedad no mayor a 3 meses.

El financiamiento consiste en un monto de 30 mil a 500 mil pesos; con un plazo de hasta 12 o 24 meses según el monto; Garantía Prendaria y/o aval u obligado solidario con cobertura minina 1 a 1, con valor de avalúo o catastral; tasa de interés fija 10% anual y 7% por pago anticipado y completo; esquema de pagos con un periodo de gracia de 3 meses, pagando intereses; máximo 1 financiamiento por empresario.

Los interesados deben pedir cita en el número de teléfono 871 296 1197, ya que únicamente se les atenderá de esta manera para evitar conglomeraciones y así seguir las medidas de seguridad e higiene que brinda la Secretaría de Salud, también se recomienda asistir solamente la o el interesado ya que sus acompañantes deberán esperar afuera. Todas las medidas son en beneficio tanto de los usuarios como del personal de Sedeco.