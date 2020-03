Pato Borghetti no percibía el olor de su loción antes de dar positivo a COVID-19

A través de su cuenta oficial de Instagram, el conductor de Venga la Alegría compartió su experiencia con la enfermedad del COVID-19.

En las imágenes comentó que él pensaba que había sido asintomático, pero poco después descubrió que tuvo un singular síntoma días antes.

“No sé si me puse el desodorante o el perfume o algo, que no lo olía y se me hizo muy raro. Pasaron un par de días y decidí ir al doctor, no tenía fiebre, no tenía tos y no me sentía mal, solo había perdido el olfato”, dijo.

Antes de dar positivo a la prueba del virus, aseguró que había perdido el olfato y que no percibía los aromas de su desodorante y loción, por lo que acudió con una otorrinolaringóloga.

Esto ocurrió antes de que los médicos asiáticos confirmaran que la pérdida de sabor y olfato podría ser uno de los síntomas más pronunciados.

Además, aseguró que él y su esposa, Odalys Ramírez, cada día se sienten mejor.