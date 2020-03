Liga MX organiza jugar torneo FIFA 2020

Así como lo hicieron en España, en la Liga MX también se está organizando un torneo de FIFA 2020 en el cual se espera que participen todos los equipos de la Primera División.

Directivos de la Liga hizo una reunión vía remota, la llamada junta de desarrollo que se realiza cada semana, para hablar acerca de los tópicos que envuelven el torneo, que por ahora está detenido por la pandemia del COVID-19, que en México ya entró en la Fase 2.

Los clubes analizaron cómo va la situación de la pandemia, entiendo que aún es muy temprano para poner una fecha de regreso, aunque no se descarta que en mayo podría darse la vuelta, aún no se sabe si con gente o no.

Por el momento lo que se analiza es la forma en que se regresará, como se moverá el calendario con referencia a los otros torneos en donde se partica como la Liga de Campeones de la Concacaf, donde están vivos Cruz Azul, América y Tigres, y hasta la final de la Copa Mx la cual la jugarán Monterrey y Tijuana.

En lo referente al torneo de FIFA, se llegó al acuerdo de que todos los equipos escojan a dos "campeones" para participar y se dejó en manos del departamento de mercadotecnia y de la empresa organizadora, EA Sports, formar un reglamento para echarlo a andar.

En España el torneo fue todo un éxito, el jugador del Real Madrid, Marco Asensio, se levantó como el campeón y todo lo recaudado que fue alrededor de 180 mil dólares, fue a dar para los sanatorios que combaten el coronavirus.