En estos momentos es fácil perderse en la mar de información que estamos recibiendo en todos los medios de comunicación tecnológica, prensa y las imprescindibles mesas de opiniones de científicos, especialistas, analistas y comunicadores en los temas relacionados con el COVID-19 así como los sobresaltos ocasionados por el desplome en los Mercados Bursátiles depreciaciones de las monedas como en nuestro país, la caída en el precio del petróleo e incluso por el cierre de fronteras que inició Estados Unidos, a lo que han seguido la mayoría de los países.

Personalmente en los diferentes círculos que me desenvuelvo: son dos temas que están ligados y que convergen indiscutiblemente, en los mismos círculos de alto nivel en el mundo y no exagero en ello ya que independientemente de quienes participan en la toma de decisiones de alto nivel en los gobiernos y en los negocios, se buscan ideas claras incluso distintas para tener una explicación y sobre todo una solución a los problemas tan graves y repentinos a los que nos estamos enfrentando en todo el mundo, ante la amenaza tanto de la pandemia como la crispación como antes mencioné en todo tipo de negocios o ramas de la actividad económica que se están viendo afectadas, desde luego en nuestro propio país ya que por falta de liderazgo estamos en una caída profunda que no sabemos como terminará.

Veamos pues dentro de un enfoque muy personal lo que acontece globalmente al mismo tiempo en nuestro país: el inicio del peligroso virus en Wuhan China evadiendo y probablemente en ese momento ocultando por su estilo de gobierno, la gravedad de la misma se escapó a las autoridades chinas a todos los niveles y posteriormente, los intentos de contención al hacerse presente en otros países hasta que la Organización Mundial de la Salud confirmó la gravedad de la situación, esta pandemia está avanzando inexorablemente con tristeza y temor, presenciamos la pérdida de vidas humanas y la tenebrosa situación en los diferentes países del mundo incluyendo el nuestro en donde nos acercamos a la siguiente fase ya conocida por los otros países; sólo nos queda la protección y voluntad propia y lo que pueda hacer la ciencia y capacidad económica y organizada de cada gobierno, que en nuestro caso nos domina la inquietud de lo que verdaderamente puedan hacer las instituciones que integran nuestro gobierno; como creyente pido que Dios NS se compadezca y elimine éste mal, la FE debe ser inquebrantable.

Hemos presenciado como a pesar de las medidas tomadas por los Bancos Centrales encabezados por la FED desde luego en forma independiente activan sus propios mecanismos para salir al rescate del sistema Financiero, Bursátil y Empresarial que sin embargo dan resultados que se convierten solo en paliativos ya que retoman de nuevo su actividad negativa que vino causando al unísono los dos temas mencionados agravados por la crisis petrolera en donde la OPEP hace fuerza de su potencial producción petrolera enrareciendo aún mas la problemática económica social y político entre las potencias del Orbe, ya que no se encuentra hasta este momento visos que den certeza a las inversiones y a la certidumbre en estos aspectos que son vitales y al mismo tiempo que nos muestran como se interrelacionan cuando dogmáticamente se mencionan entre la diversidad de las culturas económicas y sociales.

En el caso de México conocemos que a pesar de la intervención de la SHCP y Banco de México emprendieron una serie de acciones para proteger las Finanzas Públicas y al Peso mexicano por lo que BANXICO su calendario de reuniones en la Junta de Gobierno bajó la tasa de referencia ante la volatilidad observada en los últimos días en los Mercados Financieros Globales, la propia SHCP realizó también una permuta de valores hasta por 40, 000 millones de pesos, además de que el Srio. de Hda. Arturo Herrera declaró en el mejor de los escenarios, “ habrá un fuerte impacto en la economía y habrá afectaciones mayores “ dentro de lo que para mí fue una desangelada Convención Bancaria 2020.

Independientemente de que delineó un adelanto importante del gasto de inversión y adquisiciones creo que falta una mayor claridad para precisar los montos y la definición de las obras mencionadas, además de que tenemos la “espada de Damocles” por una probable rebaja en la calificación crediticia de Pemex por parte de las Firmas Calificadoras no obstante de la reciente información de dicha empresa asegurando que tiene liquidez inmediata para garantizar sus compromisos de pago de sus pasivos financieros de lo cual tengo dudas que espero sean equivocadas; incluso nuevamente menciono al igual que los expertos y analistas especializados han insistido en la inversión negativa que representa la Refinería de Dos Bocas cuya inversión se considera onerosa para las Finanzas Públicas de nuestro país. Además que los Bancos más importantes coinciden en que en nuestro país se presentará una recesión como la que se espera principalmente en EUA un decremento en el PIB DE -0.1 hasta – 0.4 el más pesimista; y el único que no está de acuerdo con ello es nuestro Presidente y su Gabinete. Actuar en beneficio de algunos sin tener en cuenta al resto de la sociedad es dar un abandono al realismo de la economía y una pérdida terrible para nuestro País.