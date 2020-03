Juegos Olímpicos, aplazados por el coronavirus

Autoridades gubernamentales y deportivas de Japón, en conjunto con Tomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), determinaron ayer que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, finalmente serán no antes del verano del año 2021, un duro golpe al olimpismo y al deporte en general, al ser la máxima justa atlética en todo el orbe.

Desde hace más de un SIGLO, los Juegos Olímpicos se realizan con frecuencia de cada cuatro años, inclusive han existido juegos intercalados, salvo en tres ocasiones en que se debieron cancelar, debido a las Guerras Mundiales.

En este año, no ha aparecido un conflicto bélico de magnitud global, como sucedió en 1914 y en 1939, pero sí se presentó una emergencia sanitaria de la que no se tenía antecedente alguno, al menos en los más recientes 100 años, el Coronavirus o COVID-19 irrumpió en el planeta y rápidamente se ha propagado en todo el mundo, obligando a suspender numerosas actividades sociales, musicales y deportivas, tocando finalmente a lo que parecía intocable: Tokio 2020.

Tal y como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que los japoneses se mantuvieron firmes hasta que un brutal y despiadado ataque nuclear los obligó a rendirse, así los nipones mostraron su determinación de llevar a cabo los juegos, hasta que la presión de otros países fue demasiada y dieron su brazo a torcer.

Luego de una reunión a distancia que realizaron las autoridades japonesas y el alto mando del COI, se determinó posponer la realización de los Juegos Olímpicos para el 2021, en fecha específica, aún por confirmar.

Los Juegos Olímpicos modernos nacieron en 1890, con el nacimiento del Comité Olímpico Internacional, a iniciativa del Barón Pierre de Coubertin, francés que se propuso dar un espacio magnífico a deportistas amateur, es decir, que no recibían pago alguno por su actividad deportiva y su esfuerzo obedecía a su "amor al juego".

En 1894 se celebró el primer Congreso Olímpico del COI en París, Francia y se acordó ahí la realización de los primeros Juegos Olímpicos modernos, a disputarse dos años después, en Atenas 1896, donde participaron 241 atletas de 14 países.

Fue precisamente en Grecia, donde surgieron las "Olimpiadas", fiestas atléticas que comenzaron a realizarse durante el año 776 antes de Cristo, según rigurosos estudios, teniendo como sede el santuario de Zeus, en Olimpia, al pie del Monte Cronio, en el sur de Grecia.

Ahí mismo surgió el lapso de cuatro años entre cada edición de los Juegos Olímpicos, ciclo que tomaron los griegos como una de sus unidades de medida del tiempo; siendo Grecia un pueblo guerrero, llama poderosamente la atención que durante la celebración de los juegos, cesaban las guerras, dando pie a una "Tregua Olímpica" que aceptaban y respetaban todos los bandos.

Pero aunque las guerras no detenían los juegos, una crisis de salud sí lo hizo, tal y como ocurre en nuestros días. La "Plaga de Atenas" devastó a la población de la ciudad - estado más importante de Grecia, y de las más grandes de Europa, entre los años 429 y 426 antes de Cristo, debilitando a los atenienses para que algunos años después, sufrieran una derrota definitiva ante Esparta, cayendo luego toda la cultura Helénica ante Macedonia, según diversos análisis de expertos historiadores.

En las "Olimpiadas" de entonces, solamente participaban atletas griegos, lo que debilitó igualmente a los juegos, pero no dejaron de realizarse, se explica en diversos documentos que a base de esfuerzo, han logrado escudriñar hasta esos lejanos ayeres.

En 1916, los Juegos Olímpicos estaban programados para celebrarse en Berlín, Alemania, pero estalló la Primera Guerra Mundial, lo que obligó a que se cancelaran por vez primera unas olimpiadas de la era moderna. Para 1940, precisamente Tokio estaba designado como sede de los juegos, pero los japoneses se vieron obligados a declinar la organización ante su participación en el conflicto bélico más sangriento de la historia de la humanidad: la Segunda Guerra Mundial, por lo que fue designada Helsinki, Finlandia como la ciudad anfitriona, pero tampoco pudo llevar a cabo los juegos, debido a la guerra, mismo caso para Londres, que en 1944 había recibido la sede olímpica, pero aún la guerra no terminaba.

A partir de entonces, cada cuatro años se realizaron de manera ininterrumpida los Juegos Olímpicos, entregándonos momentos realmente inolvidables, proezas en el terreno de juego, en la pista, el tatami, la alberca e incluso fuera de esos escenarios, ya que son un acontecimiento que trasciende al ámbito político y social.

Los japoneses no pudieron organizar los juegos en 1940, pero se recuperaron para ser anfitriones de una magnífica edición de 1964, la espera en esta ocasión será de solamente un año, que con la disciplina y resiliencia de la cultura nipona, es prácticamente una garantía que regresarán en 2021 para otorgarnos más historias de éxito, de ésas que solamente el olimpismo sabe entregar.

COM respalda la decisión

El presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla, apoyó la decisión de aplazar los Juegos Olímpicos por el coronavirus COVID-19 y consideró que es la decisión adecuada. “El COM se une a la decisión del presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) y las autoridades de Japón de posponer los Juegos para salvaguardar la salud de los deportistas atletas y todos los involucrados”, dijo a los medios Padilla, quien ha insistido en que no se puede hablar de cancelación porque la competencia se va a celebrar en 2021.

Padilla lamentó haber tenido que llegar a la medida, reconoció que es una pena, pero apoyó porque en la situación que vive el mundo con una pandemia mundial no había alternativas. “Es lamentable, pero el Comité Olímpico Internacional tomó la mejor decisión”, insistió el dirigente, que llamó a los deportistas a esperar las decisiones respecto a la celebración de la justa de Tokio y mientras mantener sus entrenamientos.

México tenía previsto asistir con más de 150 deportistas que buscarían por lo menos cinco medallas, la misma cantidad que en 2016, cuando conquistaron tres preseas de plata y dos de bronce. (EFE)