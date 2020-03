Pide a mexicanos no salir de casa

El cantante puertorriqueño Residente, mandó un mensaje a los ciudadanos mexicanos pidiendo que se queden en casa, como respuesta ante la rápida propagación del COVID-19 alrededor del mundo.

"Amigos de México, les hablo como le hablo a mis hermanos. No tienen que salir de sus casas para fortalecer la economía, sólo manténganse saludables sin salir. La vida vale más que cualquier pinche economía", aseguró.

Por medio de sus redes sociales, el cantante ha compartido pequeños videos en donde se le ve tomando las precauciones necesarias para evitar la transmisión del COVID-19, como saludar con el codo, tocar las cosas con pañuelos desechables o desinfectarlas con alcohol.

"Sé que tienes ganas de ir a comer a restaurantes, pero por tu antojó se pueden enfermar los empleados, que el gobierno se supone que atienda en este tipo de situaciones. En lugar de pedirle a la gente que salga a trabajar pídele a tu gobierno que los atienda económicamente", agregó en una publicación posterior.

Asimismo, el puertorriqueño realizó una sesión en vivo para platicar con sus fans durante la época de cuarentena, a la que se unió la argentina Tini Stoessel, a quien no reconoció.

Residente realizó una transmisión en vivo junto al presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Por otro lado, El cantante puertorriqueño, Ricky Martin subió una iniciativa en sus redes sociales, con la que busca reunir fondos para ayudar a los médicos y hospitales en este proceso de lucha contra el COVID-19.

"No paro de pensar en este tipo de situaciones. Estoy un poco obsesionado con los profesionales de la salud.

Desafortunadamente ellos no tienen equipo de protección, no tienen máscaras, no tienen guantes, no tienen batas y con esta alianza que estoy haciendo con Charity Star y Help Home From, vamos a poder llevar todo este equipo que necesitan, a todos los hospitales, de todas las partes del mundo", dijo en su mensaje.

También aseguró que va a donar y buscará a todos sus amigos para que también lo hagan, además de instar a sus fans a que también lo hagan. "Para eso necesito tu ayuda porque yo solo definitivamente no puedo, voy a donar y voy a llamar a todos mis amigos que me han ayudado en iniciativas pasadas, quiero llenar las redes sociales con este mensaje", expresó. "Nosotros tenemos que cuidar a los doctores, porque si no, nadie nos cuidará a nosotros. Lo único que tienes que hacer es ir a las páginas de estas iniciativas y dona lo que puedas", enfatiza en el mensaje.