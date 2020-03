Arrojan basura en presidencia de Lerdo

Vecinos de la colonia de San Juan II y miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) arrojaron ayer un gran número de bolsas con basura en la presidencia de Lerdo debido a que el camión de la basura no pasa desde hace dos semanas.

La omisión que hizo el Ayuntamiento de Lerdo a las constantes quejas de los ciudadanos en contra de la concesionaria del servicio de limpieza provocó el hartazgo de los vecinos y por ello decidieron llevar toda a su basura a la presidencia municipal, para que la Administración tome cartas en el asunto.

Después de las 10 de la mañana comenzaron a llegar hombres y mujeres con bolsas negras llenas de basura, las cuales no solo las arrojaron al acceso de entrada de la presidencia municipal, sino que las llevaron a las oficinas donde se cobra el predial y a la Tesorería.

Los ciudadanos rompieron las bolsas y arrojaron su contenido por los pasillos y el acceso de entrada de oficinas en el Ayuntamiento. Esto generó movilizaciones de funcionarios que solo observaron cómo las personas tiraban bolsas con basura y a quienes gritaban exigiendo la presencia del tesorero.

El presidente del PRD en Lerdo, José Antonio Valenzuela, declaró que no es justo que los ciudadanos tengan que padecer los problemas de un mal servicio en la recolección de basura, al elegir a una empresa que no tiene la capacidad para brindar el servicio, por lo que exigió revocar la concesión si no pueden realizar el trabajo.

Valenzuela advirtió que si esta situación continúa, irán a la casa del alcalde Homero Martínez y a la de los regidores del Ayuntamiento, a tirar la basura que no recoge la empresa Trash.