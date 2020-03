Pide Canacintra tomar en cuenta a la economía ante el COVID-19

En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, Carlos Braña Muñoz, presidente de Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Torreón, consideró que se debe atender el tema económico actualmente, a la par de la salud, para que después no se detone un problema de seguridad.

Respecto a las medidas anunciadas por el gobernador de Coahuila y el mensaje en el sentido de que después se verían los apoyos a negocios, el dirigente de los industriales consideró que "el momento es ya, esa es la realidad, el momento de dar los estímulos es ya". Refirió que las empresas hacen un plan de acción y que los estímulos permitirían "soportar lo que viene".

"Vamos a atacar el problema de salud, necesitamos estar atacando el problema económico ahorita para que luego no venga un problema de seguridad", expresó.

Braña Muñoz señaló que hay empresas cuyos proveedores en Estados Unidos han parado ya las labores desde hace tres semanas mientras que otros han presentado paros escalonados. Consideró que en la actualidad no hay una afectación directa como tal en la región, sin embargo, consideró que será el mes que entra cuando pudieran presentarse las implicaciones más graves, de acuerdo a lo que se avizora.

"Nadie nos ha informado de paros hasta el día de hoy, obviamente esto puede ir cambiando conforme vaya avanzando", comentó, "si sale una vacuna, el impacto será menor pero eso lo tenemos que ver en el día a día".

Dijo que la salud del trabajador no es negociable, de ahí que muchas empresas en la región han dejado de recibir a proveedores desde hace dos semanas, como parte de las medidas preventivas para evitar el contagio por COVID-19. En este sentido, indicó que los empresarios y la sociedad civil ha tomado medidas más allá de lo que ha dictado la autoridad, pero en un paro definitivo sí esperarían al gobierno.

"Vamos más avanzados como sociedad, hay empresas que tienen 15 días en que no te reciben como proveedores, tienen a trabajadores laborando desde su casa, colocaron filtros en las entradas, vamos un paso adelante, sin embargo, para un paro definitivo sí esperaríamos un mensaje de la autoridad", expresó.

Señaló que no ha tenido conocimiento de empresas que hayan liquidado a trabajadores por la contingencia sanitaria, pero indicó que se requiere de estímulos fiscales por parte de las autoridades y que exista un empuje a la economía en la actualidad, antes de que venga el paro sanitario, de modo que las compañías tengan certeza.

Sin paros