'No sabemos qué vamos a hacer ahora para sobrevivir'

"No sabemos ni qué vamos a hacer", afirma Carlos, quien acomoda su mercancía antes de retirarse definitivamente de la fayuca de "La Rosita" de Torreón. A pesar de que llegó desde las siete de la mañana no ha vendido más que 50 pesos, apenas para comer en el día.

Carlos es uno de los cientos de de vendedores ambulantes que se instalaron durante el martes en la zona poniente de la ciudad, sin embargo el temor por contraer coronavirus ha alejado prácticamente a todos los clientes de las calles, la jornada de ayer estuvo marcada por casi nulas ventas y desesperación de los comerciantes.

"No ha venido nadie... No sabemos ni qué vamos a hacer ahora para sobrevivir", lamenta el vendedor ambulante, quien además admite tener en cuenta que existen decenas de empresas importantes cerrando o suspendiendo sus labores hasta nuevo aviso, la crisis sanitaria no deja lugar a otras alternativas.

En un recorrido realizado por El Siglo de Torreón durante el mediodía de ayer por la fayuca de "La Rosita", se pudo dar cuenta que, a pesar de que muchos de los comerciantes acostumbraban a retirarse hasta las 6 o 7 de la tarde, ahora lo hacían precisamente al mediodía, además las altas temperaturas parecían no ayudar en nada a los vendedores.

En silencio, muchos de ellos retiraban sus lonas y estructuras de metal. Lo único seguro era que la situación había cambiado ya, los tiempos son inciertos y entre ellos lo han dialogado, saben que ni siquiera hay la certeza de lo que tardará la orden de resguardo a nivel local.

Por su parte, autoridades municipales destacaron la colaboración de la mayor parte de la ciudadanía en la prevención del COVID-19, misma que se ha mantenido en resguardo para evitar el contagio viral.

Fue el propio alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, quien durante el martes fue facultado por cabildo para tomar todas las determinaciones necesarias para frenar el contagio viral, determinaciones que van desde la suspensión de eventos familiares en quintas, hasta la disolución de tianguis, precisamente como el de "La Rosita", Fovissste o Sol de Oriente.

Zermeño señaló que se tendrá total disponibilidad al diálogo con los representantes de los comercios de toda clase, aunque confió en el criterio y el sentido común de los propios vendedores, especialmente de los ambulantes.

Llamó además a la totalidad de la ciudadanía en Torreón a evitar salir de sus hogares si no es estrictamente necesario, además de marcar al 911 en caso de que alguien tenga síntomas del coronavirus.