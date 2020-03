¿Quién es SuSana Distancia?

El coordinador de Atención Médica de la Jurisdicción Sanitaria 6 en Torreón, Carlos Chavarría, explicó que la Jornada de la Sana Distancia, la cual entró en vigor desde el lunes 23 de marzo, es un conjunto de acciones o medidas preventivas que toda la población debe adoptar para evitar la transmisión del COVID-19.

Se trata básicamente de cuatro ejes: lavado frecuente de manos; suspensión de actividades no esenciales; reprogramación de eventos de concentración masiva y la protección de los adultos, al ser los más vulnerables.

La primera medida básica de prevención es el lavado frecuente de manos. Obviamente el lavado que nosotros debemos realizar es con agua y jabón. También debemos contar con gel antibacterial o alcoholado al 60 o al 70 por ciento. Tenemos que manejar la etiqueta respiratoria que se realiza cubriéndose con el antebrazo al momento de toser o estornudar y debemos tener un pañuelo desechable para limpiarnos las gotitas de saliva o flema que se llegara a tener.

Es importante no saludar de beso, de mano y evitar los abrazos.

Se debe tener un sistema de recuperación efectivo que es no salir de casa. Al momento de presentar signos y síntomas, comunicarnos al 911 cuando exista sospecha de un caso relacionado con COVID-19, es decir, haber viajado a los lugares donde hay transmisión local o haber estado en contacto con un caso sospechoso o confirmado de esta enfermedad.

La segunda etapa es la suspensión de actividades no esenciales. Dentro de ella la recomendación es no ir a eventos donde se concentre mucha gente, además de que exista una separación en la zona de trabajo para poder generar un menor riesgo de contagio.

Las actividades no esenciales son aquellas que no afectan la actividad sustantiva de la organización pública, social o privada en los derechos de los usuarios, es decir, que no afecte en la remuneración económica, etcétera. Se suspenden actividades que involucran congregación o movilidad de personas; por ejemplo, talleres, actividades en gimnasios, en bares, entre otras.

La fase tres es la reprogramación de eventos de concentración masiva.

Por último, la fase cuatro es la protección de los adultos mayores. Si alguna persona presenta síntomas, sus familiares deben mantener el contacto telefónico y no visitarlos porque son más vulnerables. "Si no vivimos con ellos, les vamos a llevar microorganismos a los que ellos no están expuestos del exterior. Se tiene que evitar la visita de familiares, mantener una distancia de metro y medio, cuando mínimo un metro de distancia entre cada uno".

Para la desinfección de lugares se recomienda una solución creada con nueve partes de agua por una parte de cloro. Se hace una dispersión a través del rocío, desde arriba hacia abajo, esto se hace para que, conforme va cayendo, se siga aplicando el hipoclorito de sodio (cloro) y desinfecte las superficies. Se pueden utilizar las toallas con cloro o desinfectantes comerciales.

En el exterior se debe mantener la distancia entre persona a persona de un metro. Si no lo hacemos así, se generará un riesgo de transmisión, aunque al estar al aire libre el riesgo disminuye un poco pero no es suficiente.

Es necesario mantener una distancia de hasta un metro y medio, ya que al estornudar está la capacidad inmediata de dispersión de las gotitas de saliva.

Una persona enferma, al momento de toser o estornudar, va a emitir las partículas. Si se llevan estas medidas de prevención, en lugar de enfermarse 30 por cada persona, solamente se van a enfermar 2.5 personas.

El gel antibacterial se puede realizar en casa, de hecho hay tutoriales en YouTube. Es necesario apoyarse con fuentes oficiales como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El lavado de manos con agua y jabón es todavía superior al gel antibacterial. De no contar ni con gel ni con la posibilidad de realizar un correcto lavado de manos, se puede utilizar alcohol líquido del 70 por ciento, de manera extraordinaria.

Debe ser de 40 a 60 segundos, empezando con tener los insumos necesarios: agua, jabón líquido y toallas de papel.

Se deben mojar las manos, tomar el jabón y frotar las palmas de las manos. Después lavar entre los dedos, ir al dorso de las manos en su parte superior, después a la otra, lavar nudillos con un movimiento de fricción y posteriormente cambiar de mano.

Luego se deben lavar ambos pulgares, después las uñas y finalmente las muñecas. Por último, enjuagar, tomar papel para secarse y con él cerrar la llave del agua.

Hay dos técnicas. El lavado de manos con gel alcoholado es hasta la muñeca pero se recomienda que cuando estemos mucho tiempo sin lavarnos las manos la desinfección se llegue hasta la parte del codo.

Al estar expuestos a superficies, la recomendación es que cada dos horas se realice un lavado de manos. Al estar en casa, si se realiza la desinfección, no se correrá tanto riesgo de generar la transmisión de enfermedades.

Al salir de casa, lavarse las manos o utilizar gel antibacterial. Al regresar al hogar, se recomienda quitarse esa ropa, tomar un baño y poner a lavar las prendas.