Candidato independiente afirma contar con firmas necesarias

Christian Cháirez Bravo, aspirante al Distrito 9 como candidato independiente, aclaró que ya cuenta con todas las firmas de apoyo ciudadano para su registro de trámite que establece el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), rumbo al proceso para la renovación del Congreso local.

Lo anterior debido a que se le mencionó en este medio como asistente a una rueda de prensa donde solicitó una prórroga para reunir firmas, pero indicó que él no estuvo en dicho evento y que ya cuenta con todo lo necesario para avalar su candidatura.

"Yo me deslindo porque a mí me genera un problema con la Unidad de Fiscalización del INE el que digan eso, desconozco por qué me nombraron en esa rueda de prensa", comentó.

En la nota publicada se menciona que los precandidatos fueron encabezados por Héctor Manuel Garza Martínez, aspirante a diputado local para el Distrito 5, y que piden al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) una prórroga para la entrega de firmas de simpatizantes, y en su caso, realizar las elecciones en una fecha posterior a la programada para el siete de junio.

En la conferencia de prensa ofrecida en un restaurante de Monclova, estuvieron presentes Masías Menera Siérra, que va por el Distrito 2 y necesita 2,322 firmas; Luis Enrique Muñoz Villarreal, también por el Distrito Dos; y con el requerimiento del mismo número de rúbricas, David Huerta Montemayor.