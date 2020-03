'Pesadilla nórdica' va por Anthony Joshua

Robert Helenius está a una victoria de un enfrentamiento por el título mundial de peso completo y "The Nordic Nightmare" planea rasgar los cinturones de Anthony Joshua, en una "invasión vikinga" a Gran Bretaña.

El excampeón europeo de peso pesado rompió el récord invicto de Adam Kownacki en un combate eliminatorio de la AMB el mes pasado, demoliendo al polaco radicado en Nueva York, en cuatro rounds, para alinear un combate con Joshua, quien posee los cinturones FIB y OMB y Supercampeón de la AMB, luego de vencer al mexicano Andy Ruiz. Helenius admite que se sorprendió por la primera derrota profesional de Joshua ante Ruiz, que fue rápidamente vengado por el campeón unificado de Gran Bretaña en una revancha en diciembre y el formidable peleador de casi dos metros de estatura, cree que llevará los títulos mundiales a Escandinavia.

"Creo que sería una pelea muy interesante contra Joshua", dijo Helenius, "me gustaría mucho. Serían fuegos artificiales y tácticas, por supuesto, pero creo que sería muy, muy interesante esa pelea para mi". "Me sorprendió mucho que fue vencido por Andy Ruiz. Cometió errores, pero lo hizo bien en la segunda pelea. Ruiz y yo somos peleadores muy diferentes. Somos de la misma altura, Anthony y yo. He estado allí en un campo de entrenamiento con él. No tengo nada personal contra él, es un muy buen tipo, pero creo que le ganaría", afirmó "la Pesadilla Nórdica" que insistió en su intención de realizar una "Invasión Vikinga".