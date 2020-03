Están traicionando a AMLO: exalcalde de Matamoros

El doctor Horacio Piña, como presidente municipal de Matamoros, está traicionando al presidente Andrés Manuel López Obrador y se ha convertido en un títere de su primo Beto Piña, que está haciendo el gran negocio de su vida al amparo del poder público, declaró Jesús Contreras Pacheco, exalcalde de este municipio.

Contreras Pacheco participó en el proceso electoral en apoyo a Horacio Piña, a solicitud de éste y porque se esperaba que se hicieran bien las cosas en este municipio que tiene muchas carencias, enfatizó.

"El problema es que desde el principio, comenzó a manejar todo el primo del alcalde, quien no tiene ningún puesto formal en la Administración Municipal, no aparece en el organigrama, pero es quien decide todo porque Horacio Piña no sabe nada y no quiere ni meterse. El doctor casi nunca va a la Presidencia, a excepción de las juntas de Cabildo, pues él continúa con su trabajo de médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social", expuso el exalcalde.

Añadió que tanto el alcalde como su primo Beto Piña, han visto la Administración Municipal como un negocio y ambos han colocado a muchos familiares en la nómina municipal y con buenos sueldos.

"Horacio Piña resultó ser una persona sin carácter, rodeada de parientes y amigos para gobernar, lo que mucha gente ha criticado, pues él no es quien toma las decisiones en la Presidencia. Por eso la gran cantidad de cambios que se han realizado en su equipo de colaboradores; dos secretarios del Ayuntamiento y tres directores de Policía, entre otros.

"De ahí se explica la falta de obra pública, del deterioro que sufre toda la ciudad, los malos servicios públicos y las abusivas alzas de impuestos y derechos que pagan comerciantes, empresarios y ciudadanos", aseguró Contreras Pacheco.

Por otra parte, añadió que el presidente municipal, Horacio Piña, ha comprado tres hectáreas para una caballeriza, al oriente de Matamoros y ha invertido alrededor de cinco millones de pesos, que nadie sabe de dónde salieron esos recursos.

"Beto Piña, quien no tiene buenas antecedentes en Matamoros, hace y deshace a su antojo, disponiendo de los poco recursos que llega a captar la Tesorería Municipal, más otros que no pasan por esa dependencia, como lo recaudado por la venta de cervezas en los ejidos, las multas a vinateros y el cobro por derecho de piso a los vendedores, entre otros, aseguró el dos veces alcalde.

Sobre la venta de cerveza, denunció que Beto Piña tiene una subagencia de venta de cerveza y obliga a los vendedores de ese producto en los ejidos, a que le compren a él y si no lo hacen, se las decomisa.

Recordó los principios expresados por López Obrador; no robar, no mentir y no traicionar, "pero el alcalde y su primo han hecho todo lo contrario, además del exagerado nepotismo, pues tienen hijos, primos, suegros y otros parientes más", terminó diciendo Contreras Pacheco.