COVID-19 cambia las vidas de famosos laguneros

Cuando inició 2020 la industria del espectáculo se preparaba para presentar grandes proyectos durante el primer semestre. Tal y como ha ocurrido en otros sectores, el coronavirus cambió el panorama que se vislumbraba.

Actores y cantantes laguneros han tenido que frenar sus actividades para sumarse a la prevención del COVID-19. Sus agendas se han quedado en blanco ya que no se saben qué ocurrirá en las siguientes semanas.

Los oriundos de la Comarca, tienen fe en que poco a poco regresen a sus vidas cotidianas y pidieron a sus paisanos que no salgan de sus casas por su bien y por el de sus seres queridos. Cada uno de ellos habló con El Siglo de Torreón sobre lo que está ocurriendo.

Ocupación: Cantautor.

¿Cómo ha cambiado tu vida esta pandemia?: "Realmente no mucho, mi rutina es prácticamente la misma de un día normal, ya que el autoenclaustramiento es vital para alguien que se dedica a escribir.

Así que no he notado ninguna diferencia. Disfruto el estar confinado físicamente entre cuatro paredes, con mi mente en completa libertad para volar".

¿De todo lo que se ha divulgado, siendo información oficial, qué es lo que más te preocupa?: "Me preocupa la lentitud con que las autoridades organizaron las cosas; esperamos que todo esté en tiempo y forma para contener los embates de esta nueva y asesina enfermedad que ha cobrado muchas vidas ya alrededor del mundo".

¿Consideras que la redes han agravado la situación por las fake news?: "Ciertamente las redes informan, pero también alarman, máxime cuando las noticias provienen de fuentes dudosas; estas noticias falsas son las que desinforman o tergiversan la realidad y ponen al público en un estado de ansiedad que perjudica los quehaceres de la vida diaria".

¿Conoces a alguien con COVID-19?: "Afortunadamente no conozco a nadie todavía afectado en mi círculo de amigos ni quiero ver a nadie así".

¿Qué mensaje le das a los laguneros?: "Que confiemos firmemente en que Dios nos pondrá a salvo de todo mal, eso sí, poniendo nosotros de nuestra parte, acatando las órdenes de evitar en lo posible salir de casa ya que así evitaremos cualquier posible contagio del COVID-19".

Ocupación: Actriz.

¿Cómo ha cambiado tu vida esta pandemia?: "Profesionalmente todo está parado. Los teatros cerraron, las audiciones están en espera de qué vaya a pasar con esto. Por eso dejé CDMX y me vine a Torreón. Me da miedo que vaya a pasar, pero creo que lo positivo de esto es que estamos acercándonos a nuestras familias. Considero que estamos valorando a nuestras familias y a nosotros mismos".

¿De todo lo que se ha divulgado, siendo información oficial, qué es lo que más te preocupa?: "La incertidumbre, pues se dicen muchas cosas. Se dice que todo vuelve a la normalidad el 20 de abril, pero creo que estamos en un juego en donde las reglas cambian cada día. Entonces, como es una pandemia creo que no hay una fecha exacta para que todo vuelva a la normalidad.

¿Consideras que las redes han agravado la situación por las fake news?: "Han afectado mucho porque he visto cómo muchas personas tienen mala información por las redes sociales. En Whatsapp se mandan videos y datos que no son reales y que incrementan el miedo, y luego también lo que pasa es que si hay algo que pueda ser real, muchos no lo creen".

¿Conoces a alguien con COVID-19: "No, hasta ahora no".

¿Qué mensaje le das a los laguneros?: "Seamos responsables. Espero que haya paciencia y responsabilidad. Obviamente esto nos afectará mucho, como económicamente, pero la salud está primero. En el momento que salgamos de la tormenta, debemos salir con todo para levantar México y La Laguna hacia adelante".

Ocupación: Actor.

¿Cómo ha cambiado tu vida esta pandemia?: "Pues de entrada ha cambiado todo ya que los proyectos que tenía en puerta se cancelaron, espero que de manera temporal solamente y que cuando todo vuelva a la normalidad se hagan, y por otro lado pues también he tenido que resguardarme en casa ya desde hace varios días y no salir más que a lo indispensable; es tremendo tener que mantenerte lejos de la gente y evitar lugares concurridos ahora mismo ya no sé si es o no conveniente ir a visitar a la familia para estar todos juntos en esta cuarentena pues temo contraer el virus en el traslado a Torreón y ponerlos en riesgo".

¿De todo lo que se ha divulgado, siendo información oficial, qué es lo que más te preocupa?: "Que habrá personas que no tengan nada que comer y que se enfermen y no cuenten con los recursos para ser atendidos adecuadamente y que esto propague el virus por todos lados. No toda la gente tiene un lugar donde resguardarse, ni ahorros para no tener que salir a trabajar o buscar el sustento de sus familias. Me preocupan mucho los saqueos en comercios y que por esa razón opten por cerrar y entonces la sociedad no tenga dónde surtir sus despensas para poder quedarse en casa, que haya gente oportunista y venda productos necesarios para cuidarse como por ejemplo los tapabocas o guantes que me he enterado que hay quien los ofrece cada uno hasta en 200 pesos.

¿Consideras que las redes han agravado la situación por las fake news?: "Claro. Hay mucha gente que está entrando en estado de pánico por las noticias falsas generando además una histeria colectiva con otras personas que han estado efectuando compras exageradas y mucha gente ya no puede encontrar algunos productos necesarios para poder estar en casa y así evitar la propagación del virus".

¿Conoces a alguien con COVID-19?: "No conozco a nadie que esté contagiado, gracias a Dios".

¿Qué mensaje le das a los laguneros?: "Que no esperemos a tener el problema encima para tomar conciencia de lo peligroso que es, no hay por qué tener pánico tampoco, ni esperar a que el gobierno resuelva este asunto. Depende de la sociedad que se propague o no el virus, tenemos la ventaja de estar enterados antes de que llegara a este país y no como les ocurrió en Italia, España. Que no pongan en riesgo a sus seres queridos respetando los protocolos de prevención que ya todos conocemos. Si como sociedad tomamos decisiones de manera responsable y cada individuo se hace cargo de no contagiarse cuidándose a sí mismo y a los demás podremos enfrentar este problema y así seremos menos los afectados. Esta es la realidad que nos está tocando vivir y debemos ser solidarios como sociedad para evitar el caos".

Ocupación: Cantautor.

¿Cómo ha cambiado tu vida esta pandemia?: "Mi vida ha cambiado definitivamente. Hay que aprender a guardarse por el bien de uno y de la familia. Además de que se cancelarán eventos, tenía la idea de seguir ensayando con el grupo, pero me cayó el 20 de que es un distanciamiento social y no puedo arriesgarme a enfermarme de esto y contagiar a mis seres queridos sólo por no aguantarme las ganas de ensayar, entonces esto de no ensayar con personas lo tuve que aprender a la mala básicamente".

¿De todo lo que se ha divulgado, siendo información oficial, qué es lo que más te preocupa?: "Lo que más me preocupa es que llegue a mí o mis familiares. Uno tiene que cuidarse para no ser contagiado. Me preocupa que esto dure mucho ya que con la semana que llevamos sí se afectó la economía ya bastante".

¿Consideras que las redes han agravado la situación por las fake news?: "Las redes han sido de mucha ayuda, pero a la vez también han hecho que estemos paranoicos y con miedo. Hay muchas noticias falsas".

¿Conoces a alguien con COVID-19?: "No, hasta ahora no".

¿Qué mensaje le das a los laguneros?: "Que se cuiden y no salgan de casa, tómenlo en serio no es una broma. Es mejor guardarse el tiempo necesario, que sólo una persona vaya al súper con su protección, guantes y cubrebocas, que no hagan compras de pánico. Hay que mantener la mejor actitud posible y es tiempo de ser solidarios y no de dividirse ni politizar".

Ocupación: Actriz y cantante.

¿Cómo ha cambiado tu vida esta pandemia?: "Estoy desde el sábado 14 de marzo en aislamiento. Los teatros y centros de espectáculos han cerrado aquí en CDMX, así que nos toca estar en casa y cuidarnos".

¿De todo lo que se ha divulgado, siendo información oficial, qué es lo que más te preocupa?: "Son tiempos muy difíciles, de mucha conciencia y responsabilidad. Conforme pasan los días lo que más extraño es compartir con mis amigos físicamente, que vengan a la casa a cenar, salir a caminar con mi perro, subirme al escenario y cantar... en fin, esas pequeñas cosas cotidianas que hoy nos damos cuenta que son las más importantes".

¿Consideras que las redes han agravado la situación por las fake news?: "Por supuesto. Debemos estar atentos de lo que es real y no".

¿Conoces a alguien con COVID-19?: "Sí conozco a alguien. Es Pato Borguetti, mi compañero del show Myst, y su esposa Odalys pues también lo tiene. Estamos al pendiente de su salud y confío en que sanarán pronto".

¿Qué mensaje le das a los laguneros?: "Querida Comarca Lagunera, no entremos en pánico, pero tampoco tomemos las indicaciones de la OMS a la ligera, seamos responsables. Por favor no salgan si no tienen a qué salir, hagámoslo por nosotros y por todos nuestros seres queridos. Les mando todo mi cariño".