Antonio Briseño en contra de la reanudación apresurada de la Liga MX

El defensa de Chivas de Guadalajara, Antonio Briseño, dejó en claro que ante la pandemia de COVID-19 el futbol deberá regresar cuando las autoridades lo consideren pertinente, sin apresurar los tiempos.

“Lo idóneo sería volver cuando las autoridades lo digan, ya sea que se encontró solución al problema en el grado que sea... ya se pospusieron los Juegos Olímpicos, no hay tanta prisa de volver porque va a haber ajuste del calendario”, declaró.

En una video conferencia, el “Pollo” indicó que, ante el reajuste de calendario, existe la posibilidad de que no haya vacaciones, algo a lo que le restó importancia.

“A lo mejor ya no habrá vacaciones entre este torneo y el siguiente, todos queremos concluir esta temporada cuando se pueda, habrá tiempo y maneras de ajustarse”, indicó.

Dejó en claro que “todos necesitamos cooperar, el espectáculo necesita seguir, por la competencia, el negocio, las televisoras, no es sacrificar vacaciones, es posponer el descanso, yo en lo personal sí quisiera jugar de corrido cuando sea que regrese el futbol, porque soy un apasionado de esto y ojalá que pase pronto”.

“Hay que reconocer el trabajo tan importante que hacen doctores, enfermeras y gente en los hospitales por todos los que lo han necesitado, hay que ser conscientes de que siempre hay gente dedicada a ayudar a los demás y hay que ponernos de su lado”, estableció.

Asimismo, el zaguero comentó que ante el encierro obligatorio ha aprovechado para estar con su familia y arreglar situaciones personales que tenía pendientes.

“La tomamos de la mejor manera (la situación de la epidemia), en lo personal he estado más con mi niña recién nacida, he ayudado más a mi esposa con el cuidado de mis hijas y eso me hace sentir un poco más parte de las labores del hogar, arreglar papeles de la casa, cosas así”, sentenció.