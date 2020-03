Ana Guevara considera un alivio para los atletas las postergación de Tokio 2020

Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, se dijo aliviada por la confirmación del Comité Olímpico Internacional de aplazar los Juegos Olímpicos Tokio 2020 al próximo año, debido a la alerta mundial por la pandemia de coronavirus.

"Era de esperarse, la situación no permitía avanzar a nivel global; más que un pesar era una incertidumbre porque los atletas no podrían entrenar adecuadamente, hoy ya hay certidumbre", comentó Guevara a El Universal Deportes.

La exmedallista olímpica pidió paciencia a los atletas mexicanos, en lo que el COI resuelve lo que pasará con los criterios de clasificación a la justa que mantendrá su nombre de Tokio 2020.

"(Hay que) Mantener la calma, esperar los tiempos del COI y sus nuevos criterios de clasificación, (saber) si se respetarán a los que ya habían clasificado entre otras cosas, hoy sólo sabemos lo de la postergación".

Aceptó que este cambio, puede afectar los ciclos de los atletas, algunos podrían no llegar a las nuevas fechas de competencia, sobre todo los veteranos podrían verse afectados: "Se tiene que hacer una adecuación, nada es perfecto en la vida. En el deporte hay planificación, macro ciclos, pero lo importante es que todos tienen salud y eso nos mantiene con esperanza y espíritu. Los tiempos son mueven, por lo tanto hay que esperar que se establezcan fechas. Las ventajas de uno serán las ventajas de otros, el tema es de todos y no particular".

Así que este cambio, "más que un desencanto, será una motivación, esto marca historia y no sólo en el deporte". Sobre las acciones a nivel gobierno y de presupuesto, Ana Gabriela Guevara indicó : "Tendremos que hacer recuento de los hechos, la dinámica no nos ha ayudado para pedir reembolsos, ya será a futuro; no tenemos condiciones para ir y venir a oficinas y emitir los gastos, tenemos que esperar a que se estabilice esto, es una situación global, hay que sentarnos y ver la situación de números".