Pide PRI en Cabildo 'seriedad' al Municipio de Torreón por coronavirus

La representante de la fracción del PRI en el Cabildo de Torreón, Dulce Pereda, llamó a las autoridades municipales a que se tome con "seriedad" el tema de las medidas de prevención de contagio viral en la administración pública municipal.

Fue durante la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, realizada este martes por la tarde, que la regidora del PAN, Thalía Peñaloza, acusó a los ediles de oposición de ingresar a sus asistentes a la sesión, esto a pesar de que existía una "indicación del séptimo piso" de realizar la reunión de forma limitada y sin la presencia de los mismos.

Más tarde, Pereda aseguró que dicha orden nunca existió como tal, pues la Secretaría del Ayuntamiento no envió oficios previos para realizar la solicitud de limitar el acceso a los asistentes, además insistió en que no se han instalado los filtros de detección de coronavirus en todos los accesos de la Presidencia Municipal y el resto de las instalaciones de la administración pública.

"Queremos sumarnos en todas las acciones, pero siempre y cuando haya una voz, que se nos notifique de manera oficial, no es cierto que se nos avisó oficialmente de esa medida, la regidora Thalía (Peñaloza) pasó antes de la sesión por los escritorios de regidores, diciendo a todos los que se encontraba que no fueran al séptimo piso, eso no es nada oficial, son medidas improvisadas, no puede ser posible que no estén tomando en serio esta situación... Ahora, no es cierto que se tengan los filtros necesarios, se lo dije a Thalía en la sesión, subimos por el elevador desde el estacionamiento y nadie nos revisión, faltan filtros, es la realidad", reclamó Pereda.

La fracción del PRI en Cabildo informó que a partir de mañana miércoles buscarán aplicar medidas "propias" de prevención al personal a su cargo, además de llevar a cabo sus acciones con el mayor resguardo posible.

"Lo tenemos que hacer de esa forma porque a nosotros nadie nos ha dicho nada, es un punto de riesgo increíble el edificio de la Presidencia, de verdad que es lamentable que no estén actuando con seriedad", sentenció Pereda.