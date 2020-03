María José explica su ausencia en redes sociales

La cantante mexicana María José explicó, a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el por qué no ha hecho conciertos en línea, como lo han hecho algunos de sus compañeros intérpretes, además abordó el tema del COVID-19 y reconoció su preocupación ante la pandemia que vive el mundo en este momento.

“¿Cómo están?, yo aquí en casa, decidimos quedarnos en casa y estamos aquí desde hace una semana y un día, porque tuvimos contacto con bastante gente, tuvimos muchos eventos antes del fin de semana largo entonces aquí estoy cuidando la salud de mi hija”, explicó.

Además reveló la razón por la que no se ha sumado a los conciertos en línea: “Muchos me han preguntado por qué no he hecho un concierto en internet y la verdad es que tengo una razón muy importante y es mi hija, porque no es fácil tener a una niña de cinco años encerrada en casa, necesita de mucha atención y muchas actividades”.

Sin embargo, la intérprete de Me equivoqué, prometió a sus seguidores, compartirles su música en los próximos días y publicar más contenidos en su red social: “Voy a tratar de contarles lo que hemos estado haciendo, nos la estamos llevando un poco leve pero voy a ponerles algunas fotos, les cuento y prometo pronto hacer algo, algo cantadito, bye”, dijo para concluir.

Posteriormente, la también actriz, publicó en su cuenta de la misma red social una serie de historias en las que muestra las actividades que comparte con su hija en las que aparece en una casa de campaña, dentro de una recámara, con la leyenda “Camping en mi cuarto con Valeria”.

También presumió fotografías de su hija, mientras dibuja con plumones en el cristal de su casa, colorea libros de dibujo y crea circuitos de obstáculos, junto a una de sus amigas.