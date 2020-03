Estalla polémica por coronavirus en Cabildo de Torreón

Escalaron tensiones debido a la pandemia del coronavirus en pleno Cabildo de Torreón, mismo que celebró su Trigésima Segunda Sesión Ordinaria a puerta cerrada durante hoy martes por la tarde.

Fue la fracción del PRI la que exigió en sus diversas intervenciones que se refuercen las diversas medidas de prevención en edificios del servicio público municipal, la síndica de vigilancia, Dulce Pereda, fue más allá y solicitó que se aumenten los filtros de revisión necesarios para detectar posibles casos de coronavirus entre quienes acuden a realizar sus labores o trámites al edificio de la Presidencia Municipal.

“Yo creo que nada está demás, creo que hay personal suficiente en salud ahorita disponible, para que tengamos esas precauciones, yo creo que no solamente es la Presidencia, yo creo que es una caja de resonancia, estamos con un aire reciclado, yo creo que ahorita hay que tomar (medidas) y me sumo al presidente en esta ocasión, porque sé que es muy importante toda medida que tomemos, no son exageradas, son necesarias, pero yo creo que tendríamos que ir más allá con personal de Presidencia… creo que hay que empezar a trabajar ya en temas o medidas de guardias”.

No obstante, los ediles de a fracción del PAN, como Thalía Peñaloza y Alberto Rosales, acusaron a los ediles tricolores de tomar la crisis del coronavirus para obtener "beneficios políticos", además los criticaron por tener a sus asistentes presentes en la sesión, esto a pesar de que la indicación fue de que la reunión fuera a “puerta cerrada”.

“A nuestros asistentes les pidieron que se salieron, todos los de la fracción del PAN están afuera y creo que todos los que no quisieron salirse de este recinto fueron los de la fracción PRI, Morena, es un exhorto para todos ¿verdad? Si habían dicho que estuviéramos todos limitados y afuera, pues..”.

Ante la polémica, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, tomó la palabra y pidió a los ediles evitar el intercambio de acusaciones, además los llamó a la unidad en favor de la ciudadanía.

“Yo creo que si en algún tema no debe existir algún tipo de controversia es en este, puede ser que ciertas medidas molesten o lastimen, pero la gravedad de lo que estamos viviendo a nivel mundial nos obliga pues a ser precavidos, yo he dicho que no somos autoridad sanitaria, sin embargo tenemos responsabilidades en lo que nos corresponde, para colaborar, contribuir… hay que hacerlo”, destacó.