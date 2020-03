Exalcalde Matamoros denuncia irregularidades

"El doctor Horacio Piña, como presidente municipal de Matamoros, está traicionando al presidente Andrés Manuel López Obrador y se ha convertido en un títere de su primo Beto Piña, que está haciendo el gran negocio de su vida al amparo del poder público", declaró Jesús Contreras Pacheco, exalcalde de este municipio.

Contreras Pacheco participó en el proceso electoral en apoyo a Horacio Piña, a solicitud de éste y porque se esperaba que "se hicieran bien las cosas" en este municipio que tiene muchas carencias.

“El problema es que desde el principio, comenzó a manejar todo el primo del alcalde, quien no tiene ningún puesto formal en la Administración Municipal, pero es quien decide todo porque Horacio Piña no sabe nada y no quiere ni meterse.

El doctor casi nunca va a la Presidencia, a excepción de las juntas de Cabildo, pues él continúa con su trabajo de médico en el Seguro Social”, expone el exalcalde.

Añade que tanto el alcalde como su primo Beto Piña, han visto la Administración Municipal como un negocio y ambos han colocado a muchos familiares en la nómina municipal y con buenos sueldos.