Claudia Lizaldi estalla contra Felipe Calderón por criticar gobierno actual

Claudia Lizaldi dio de qué hablar luego de que arremetiera contra el expresidente de México, Felipe Calderón, tras criticar las medidas del gobierno en curso encabezado por Andrés Manuel López Obrador, para combatir la pandemia del COVID-19.

Y es que después de que el mandatario anunciara el equipo médico que se destinará a los distintos hospitales del país, Calderón se mostró inconforme ante la cantidad de ventiladores mecánicos que se donarán, en una publicación a través de su cuenta oficial de Twitter.

"5523 respiradores mecánicos", criticó Felipe. Hecho que molestó bastante a la conductora quien no dudó en enfrentarlo en redes sociales.

¿Que no fuiste Presidente y decidiste invertir en tu guerra sin ton ni son? Dejando de lado educación, SALUD... Tú también podrías haber comprado te tocó 2009; la manera en la que odias a este país es lo que hace que te nos atravieses a tantos ES ESOOOO... pa que sepas pues...", escribió Claudia en respuesta a la post del político.

https://t.co/ECFvUTI2eb — Claudia Lizaldi(@ClaudiaLizaldi) March 24, 2020

Mientras tanto, los internautas no se quedaron de brazos cruzados y apoyaron a la famosa mientras que otros se le fueron con todo asegurando que ella no sabe nada de política por lo que no debió opinar al respecto.

"Lizaldi, la defensa que haces al régimen es de pena ajena! ¿cuánto te pagan por ser aplaudidora oficial de todas las estupideces que hacen?", "Quién resulta ser el enfermo de poder y el peligro para México??? @FelipeCalderon", son algunos de los comentarios hacia la también actriz.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Lizaldi recibe críticas al opinar respecto a temas de política, pues meses atrás internautas se le fueron con todo al hablar sobre la rifa del avión presidencial durante un programa de debate.